Son Mühür- İzmir'in Karabağlar ilçesinde yıllardır beklenen dev konut hamlesi nihayet somutlaşmaya başladı. Açılan davalar projeyi uzun süre kilitledi. Engeller aşıldı ve şantiyede demirler yükseldi.

Uzundere Mahallesi'ndeki TOKİ projesinin aslında 2020 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak dönemin ve sonrasındaki yerel yönetimlerin açtığı davalar süreci baltaladı. Karabağlar Belediyesi'nin hamleleriyle yürütmeyi durdurma kararları çıktı, ÇED raporları iptal edildi. Süreç tıkandı.

Bürokratik engellerin aşılmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusu yapıldı. Tüm yasal onaylar tamamlandı. Ekim 2025'te ise şantiyede kazma vuruldu ve inşaat fiilen başladı.

7/24 mesai devam ediyor

Şantiyede şu an dev bir hareketlilik var. Alanda 333 işçi aralıksız ter döküyor. Proje toplam 101 bin 770 metrekarelik inşaat alanına yayılıyor. 65 bloktan oluşan bu devasa yatırımda tam 786 konut ile 6 kapıcı dairesi yer alıyor.

Konut dağılımı her kesimin ihtiyacını gözetiyor. Projede 30 adet 1+1, 528 adet 2+1 ve 228 adet 3+1 daire bulunuyor. Sadece evler değil, sosyal donatılar da unutulmadı. Alanda 2 ticaret merkezi, toplam 10 dükkân ve 1 camii inşa ediliyor. Ayrıca 67 bin 626 metrekarelik devasa bir alan yeşile ayrıldı.

2027 yazında anahtar teslimi yapılacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şantiyedeki son durumu paylaştı. Saygılı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Karabağlar Uzundere’de yapımı devam eden önemli bir TOKİ projemizi daha hayata geçiriyoruz. Aslında bu projenin 2020 yılında başlaması gerekiyordu. Ancak dönemin yerel yönetimleri ve devamındaki yerel yönetim tarafından projeye açılan davalar nedeniyle süreç maalesef uzadı. Karabağlar Belediyesi tarafından açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verildi ve ÇED raporunun iptali söz konusu oldu. Engelleme girişimleri nedeniyle projemiz uzun süre beklemek zorunda kaldı. Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından, Ekim 2025’te inşaat çalışmalarına başladık.

Bugün burada 101 bin 770 metrekarelik inşaat alanına sahip, 65 bloktan oluşan büyük bir proje yükseliyor. Projemizde 786 konut ve 6 kapıcı dairesi bulunuyor. 786 konutun 30’u 1+1, 528’i 2+1, 228’i ise 3+1 olarak inşa ediliyor. Ayrıca 10 dükkân ve 1 camimiz olacak. Projenin 67 bin 626 metrekarelik bölümünü de yeşil alan olarak planladık. Şu anda sahada 333 işçi kardeşimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bugün itibarıyla projemizin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15 seviyesine ulaşmış durumda. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah 2027 yazının başlangıcında bu konutları tamamlamış olacağız. Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Karabağlar’ımıza ve İzmir’imize hayırlı olsun"

YENİ Parti Karabağlar’da açılış töreni: "Sokak sokak iktidara hazırlanıyoruz" İçeriği Görüntüle