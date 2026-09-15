Son Mühür/Merve Turan- 14 Eylül Dikili de büyük bir coşkuyla kutlandı. Dikili'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, gün boyunca düzenlenen törenler, halk oyunları gösterileri, geleneksel geçit töreni, kurtuluş yürüyüşü ve konserle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle sabah saatlerinde başlayan kutlamalar gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri ve geleneksel geçit törenine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi

Dikili halkı akşam saatlerinde Bülent Ecevit Meydanı'nda toplandı. Bülent Ecevit Meydanı'ndan Atatürk Meydanı'na uzanan yürüyüşte Dikilililer, bağımsızlık ve Cumhuriyet coşkusunu omuz omuza kentin sokaklarına taşıdı. Final ise Atatürk Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası'nın verdiği konserle gerçekleşti.

Başkan Kırgöz: “Cumhuriyet’e sahip çıkacağız”

Kurtuluş günlerinin yalnızca geçmişi anmakla kalmayıp Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkma kararlılığını da ortaya koyduğunu vurgulayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dikili'mizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünü hemşehrilerimizle birlikte büyük bir gurur ve coşku içinde kutladık. Sabah Atatürk Meydanı'ndaki törenlerle başlayan programımızı halk oyunları gösterileri, geleneksel geçit töreni, akşam düzenlediğimiz kurtuluş yürüyüşü ve konserimizle sürdürdük. Meydanlarımızda hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi, bu anlamlı günün kentimiz için taşıdığı değeri bir kez daha ortaya koydu. 14 Eylül, Dikili'mizin özgürlüğüne kavuştuğu, bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde yaşandığı tarihsel bir gündür. Bu toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bizlere düşen görev, onların emanet ettiği Cumhuriyet'e ve bağımsızlık değerlerine sahip çıkmak, Dikili'mizi bu anlayışla geleceğe taşımaktır. Kurtuluş günümüz kutlu olsun."