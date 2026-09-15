Son Mühür/ Emine Kulak- Karabağlar Belediyesi, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 14. Kavacık Üzüm Festivali öncesinde basın mensuplarına yönelik özel bir tanıtım gezisi organize etti. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bölgenin coğrafi işaretli lezzeti olan Kavacık üzümünün hasadı ve festival hazırlıkları yerinde incelendi.

Kavacık Köyü’ne giden basın mensupları, program kapsamında ilk olarak üzüm bağlarını ziyaret etti. Başkan Helil Kınay ile birlikte bağa giren gazeteciler, simgesel bağ bozumuna katıldı. Belediye Başkanı Helil Kınay da festival öncesi bağ bozumu yaptı.

Kınay: Toprağımıza sahip çıkıyoruz

Belediye Başkanı Kınay, üzüm bağında yaptığı açıklamada, “ Kavacık; Karabağlar’ın biriciği diyelim. Ve Kavacık aslında Karabağlar’ımızın, üzüm bağlarımızın merkezi. Burada sizlerle beraberiz. Ve özel bir üzüm türü. Bölgesel iklimi, toprağı, iklimin damakta bıraktığı... Aynı zamanda bölge koşullarıyla sadece burada yetişen bir üzümden bahsediyoruz Kavacık üzümüyle. Bizler aslında kentimizin nefes alma alanlarından Kavacık'ta, kent trafiğinden uzaklaştıkça da toprağımıza sahip çıkıyoruz. Herkesin de bunu görmesini istiyoruz. Bu nedenle Kavacık’tayız. Festivalimiz var. İki gün boyunca Karabağlar Belediyesi olarak düzenlenen festivalde kentin bütün dostları Kavacık’tayız. Hem havayı soluyacağız, toprağımızı göreceğiz, üzümü göreceğiz, üzümün bereketini... Aynı zamanda Kavacıklı kadınlarımızın kendi emeğiyle hazırladığı ürünlerle birlikte olacağız. Karabağlar'da kadınlarımızın bütün emeği üzerine yapılmış işleri birlikte göreceğiz. Festivalimize katılan değerli katılımcılarımız için bu yoğunluk, bu kalabalık... Biz aslında toprağı, üzümü, bereketi, temiz havayı; kaybettiğimizde, buraya her geldiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz. O yüzden çok daha fazla korumamız lazım” dedi

Hasat ve çekimlerin ardından Kadın Kooperatifi’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen basın mensupları, Kavacık Köy Meydanı’nda kısa bir tur atarak yerel üreticilerle sohbet etti.