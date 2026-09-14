Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Emine Kulak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı dilek temenni bölümünde AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu'nun Karabağlar'da bulunan Demokrasi Üniversitesi'ne, ilçe belediyesi tarafından çıkarılan zorluklar iddiasıyla eleştirelerde bulundu. İzBB Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise Eroğlu'na yanıt verdi.

Fırat Eroğlu: Neden TOKİ'ye karşı çıkıyorsunuz

Dilek temenni bölümünde Karabağlar Belediyesi'nin ilçe sınırlarında bulunan Demokrasi Üniversitesi'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve Karabağlar Belediyesi'nin okulun kuruluş sürecinde yeteri kadar destek vermediğini savunarak iki belediyenin de TOKİ'ye karşı olduğunu savunan AK Partili Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, “Bizim sizinle uyuşamadığımız bir konu. Burası 80 hektar bir alan. Buranın mülkiyeti TOKİ’de. Dönemin TOKİ başkanı Demokrasi üniversitesi için gelen talep doğrultusunda 38 hektar yani 380 dönümü bedelsiz bir şekilde Demokrasi Üniversitesi’ne verdi. Geri kalan 42 hektar zaten TOKİ’nin kendi alanı.

Karabağlar’da 2009 yılından beri olan gelişmeleri negatif olarak kamuoyunda görüyorum. Karabağlar’dan insanlar uzaklaşıyor. Kentleşme ve altyapıda ciddi sorunlar var. Siz TOKİ’ye karşısınız. Hak sahipleri ise şehit, gazi aileleri ve aynı zamanda engelli bireyler var. Geri kalan kişiler ise dezavantajlı hemşehrilerimiz. Defalarca kez dava açıldı. Karabağlar’ın hala davası var. Bunun nesine itiraz ediliyor. Şehit ailelerinden Büyükşehir ve Karabağlar Belediyesi ne istiyor? Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya mücadele verdi ve daha inşaat başlayalı 1 sene olmadı, sizi kooperatiflerinize benzemez.

Nasıl iş yapıyor bakın. İzmir Büyükşehir Belediyesi feyz alsın. Siz vekilimize sitem ettiniz, keşke açılışa gelseydiniz. Helil Kınay geldi. Her suçlu olay mahaline gelirmiş. Hem davayı sürdürün hem açılışa gelin. Bir ilçede üniversite yapılmasını kim istemez? Vatandaşı rahat bırakın. Neden TOKİ’ye karşı çıkıyorsunuz? Keşke açılışa gelseydiniz ve Helil Kınay’ın yüzüne bakarak Mahmut Atilla Kaya konuştu. Siz şehit ailelerinden, gazi ailelerinden ve engelli bireylerden ne istiyorsunuz? Siz bir şey yapmıyorsunuz ve kamu kurumları iş yapmasın istiyorsunuz” şeklinde konuştu.

Zafer Levent Yıldır: Yeşil alan konusunda gayet hassasız

Karabağlar Belediyesi'nin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alan konusunda hassas olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, "Bir defa biz bir üniversite kampüsü olarak harekete geçtiğimizde bu yer hazineye aitti. Burası hızla TOKİ'ye devredildi.Yeşil alan konusunda gayet hassasız.

Kalan 40 hektarla konut yapılacaktı. Aradan bir zaman geçti, yurt yapacağız lafı dolaştı bir süre, hiç olmazsa 60 hektar olsun diye bir girişimde bulunduk. Geldiğimiz yerde şehit ve engelliler üzerinden duygu sömürüsü yapıldı, biz buna neden karşı olalım. Bizi izleyen insanlar bizim şehit ailelerinin ev sahibi olmalarına engel olmaya çalışacağımıza mı inanacak?" dedi.

Helil Kınay: TOKİ'ye karşı değiliz

Yıldır'ın ardından, AK Partili Eroğlu'na eleştirilerini sürdüren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise TOKİ'ye karşı olmadıklarını vurgulayarak, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Buradaki cümlelerde birkaç düzeltmeyi yapayım. Bazı noktaları unutuyorlar. Bahsedilen alan hazine arazisi olarak tanımlanmıştır. Bu alan yerel yönetimlere danışılmadan ben yaptım oldu denilerek, TOKİ'ye teslim edilmiştir. Kentin faydasına olması gereken konularda kısır bir tartışmanın içindeyiz.

Bütün bu itirazlara rağmen mağduriyetler yaratılmış, ortak bir paydada yürütülmesi gereken çalışmalarda bugün gelinen noktaya gelinmiştir. Bugün geldiğimiz noktada geçmişteki noktaların bir an önce vatandaştan yana çözülmesi gerekirken aynı sözlerin tekrarlandığını ve duygu sömürüsüne çevirildiğini görüyoruz. İki buçuk yıldır ortak bir masada çalışma anlayışını ortaya koyuyoruz. Üniversiteye de, TOKİ'ye de karşı değiliz. Kamu desteği olmadan kentsel dönüşüm sürecinin halledilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Bunu geçmişin kısıır tartışmaları içerisinde aktarmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün yazışmalarımız bakanlığımızda vardır"