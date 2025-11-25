Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’de 2025 yılında, 328 günde 482 kadın hayattan koparıldı. Neredeyse her gün, en az bir kadın öldürüldü. Kadınların %65’i evlerinde öldürüldü. Geçen yıl bu oran %57’ydi. Yani kadınların en güvende olmaları gereken yer, artık mezarları hâline geldi” dedi.

“Koruma kararı olmasına rağmen öldürülen 9 kadın var”

“Kadına yönelik şiddetle mücadelenin günü değil; AKP iktidarında her gün yeniden yaşanan, sayıları giderek artan ölen kadınların, korunamayan hayatların acı günüdür” diyen Ülkü Doğan, partisinin il teşkilatında kadına karşı şiddet hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çarpıcı rakamlar veren Doğan, “Ülkemizde 2025 yılında yani 328 günde şüpheli ölümler de dahil 482 kadın hayattan koparıldı. Neredeyse her gün, en az bir kadın öldürüldü. Kadınların %65’i evlerinde öldürüldü. Geçen yıl bu oran %57’ydi. Yani kadınların en güvende olmaları gereken yer, artık mezarları hâline geldi. Koruma kararı olmasına rağmen öldürülen 9 kadın var. Kadın devleti yöneten iktidara gidiyor, “Beni koru” diyor, karar çıkıyor. Ama o koruma sadece bir kağıt olarak kalıyor. Hatta içişleri bakanı tarafından, kapıyı açıp öldürüldüğü için bile kadın suçlanıyor” dedi.

“Kadın cinayetleri toplumsal, siyasal bir meseledir”

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu tablo, iktidarın kadına yönelik şiddeti bir öncelik olarak görmediğini açıkça gösteriyor. Kadın cinayetleri bireysel bir sorun değil; toplumsal, kültürel ve siyasal bir meseledir. Toplumun bütün kesimleri ile birlikte ele alınmalı ve çözüm üretilmelidir. Kadına yönelik şiddetin kökünde: kadını eşit bir birey olarak konumlandıramayan zihniyet, cezasızlığı besleyen adalet sistemi, etkisiz koruma mekanizmaları yatmaktadır. Kadının hayatına dair verdiği kararlar hâlâ erkek tahakkümü tarafından denetlenmek isteniyor. Giyimi, işi, eğitimi, boşanması, çalışması, bir sözü, bir tercihi. Bu bahaneler kadınların ölüm sebebi olmaya devam ediyor”

Bu iktidar kadınları neden koruyamıyor?

“Bugün en önemli soru şudur: Bu iktidar kadınları neden koruyamıyor? Biz İYİ Parti olarak iktidara soruyoruz: Neden hâlâ caydırıcı cezalar yasalaştırılmıyor? Neden TBMM acil toplanıp şiddete karşı yaptırımları ağırlaştırmıyor? Haksız tahrik indirimleri neden kaldırılmıyor? Neden hâlâ “iyi hâl” adı altında katillere indirim veriliyor? Koruma kararları neden kâğıt üzerinde kalıyor? Kadını korumakla yükümlü kurumlar neden görevlerini yapmıyor ve hesap sorulmuyor?”

Kadına şiddeti önlemek için ne yapmalı?

“TBMM’de oluşturulan Kadına yönelik şiddetle mücadele Komisyonu, raporunu TBMM Başkanına sunalı 4,5 ay oldu. O günden bu yana 106 kadın daha öldü. Bunun hesabını da sormayacak mısınız veya vermeyecek misiniz? Dünyada başarı sağlamış yöntemler ortadadır. Etkin koruma sistemi, elektronik kelepçe uygulamasının zorunlu hale gelmesi, hızlı müdahale ekipleri, cezasızlığı ortadan kaldıran net ve ağır yaptırımlar, uzmanlaşmış kolluk birimleri, faile zorunlu rehabilitasyon programları, kadına yönelik şiddet davalarında ihtisas mahkemeleri. Ama bunlar için önce liyakat, sonra irade, samimiyet ve siyasi cesaret gerekir. Geçtiğimiz yıl kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddet ve şiddetle mücadele çalıştayımızı düzenledik. Önerilerimizi grubumuz vasıtasıyla TBMM’ye sunduk, ilgili bakanlıklara, üniversitelere ve STK’lara ilettik. Sorunları belirledik ve çözüm önerilerini de sıraladık. Hiç bir şey bilmiyorlarsa bu bildirgemizi bir kez daha onlara gönderelim, okuyup faydalansınlar ve çözüme yönelsinler. Kadının eşit birey olarak güçlendirilmediği bir toplum da şiddet bitmez. Bu nedenle şiddetin önüne geçmek için en kritik ve acil üç adım şunlar olmalıdır; Toplumun yarısını oluşturan kadının statüsünün güçlendirilmesi, temsil de eşitliğin sağlanması, faillerin hiçbir aftan yararlandırılmaması, kadın cinayetlerinde de uygulanan haksız tahrik ve iyi hâl indirimlerinin kaldırılması, caydırıcı cezaların yürürlüğe konularak cezasızlık algısının ortadan kaldırılması. Şiddeti ortadan kaldıracak, koruyucu, önleyici tedbirlerle birlikte güçlü ve hızlı çalışan bir devlet mekanizmasının kurulması. Kadınları, çocukları bile koruyamayan bu iktidar kimseyi koruyamaz. Kadınları yaşatamayan bir ülke ise geleceğini yaşatamaz. Atatürk’ün “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözünden hareketle, İyi Parti’nin hedefi, kadınları eşit vatandaşlar olarak, yaşamın tam da merkezine ve hak ettikleri yere konumlandırmaktır. Kadın Cumhuriyettir, Cumhuriyet kadın”