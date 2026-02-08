Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Karşıyaka Belediyesi, afetlere karşı daha dirençli bir kent hedefi doğrultusunda SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği İzmir Temsilciliği ile iş birliğine gitti. Afet ve acil durumlara yönelik protokol, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile SAR İzmir Temsilcisi Tolga Çelik tarafından imzalandı. Törene dernek üyeleri ile Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi katıldı.

Hazırlıkta tam eşgüdüm

Protokol kapsamında Karşıyaka Belediyesi ve SAR iş birliğiyle eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar ve tatbikatlar düzenlenecek. Afet ve acil durum eylem planlarının hazırlanmasında ortak çalışma yürütülecek. Kriz yönetimi süreçlerinde SAR temsilcileriyle eşgüdüm sağlanacak.

SAR Arama Kurtarma Derneği, belediye personeli ve mahalle sakinlerine yönelik afet bilinci, farkındalık ve arama-kurtarma eğitimleri verecek. Karşıyaka Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin oluşumu ve akreditasyon sürecine teknik destek sağlanacak; gerekli durumlarda kriz merkezlerinde koordinasyon kurulacak.

Hedef daha dirençli kent

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, imzalanan protokolün kentin afetlere karşı direncini artırma hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. İş birliğinin sahaya yansıyacak somut çalışmalarla Karşıyaka’yı daha güvenli, bilinçli ve dayanıklı bir kent haline getireceğini ifade etti.

“Farkındalığı güçlendireceğiz”

SAR İzmir Temsilcisi Tolga Çelik ise protokol çerçevesinde arama kurtarma ekiplerinin eğitim kapasitesinin artırılacağını ve toplum genelinde afet farkındalığının güçlendirileceğini kaydetti. Okullarda öğrencilere yönelik eğitimler ile her kesime hitap eden bilinçlendirme çalışmalarının hayata geçirileceğini söyledi.