Son Mühür- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Aşık Veysel Mahallesi’nde kaçak atık dökümü yapan bir aracın zabıta ekiplerince suçüstü yakalandığını duyurdu.

"KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Başkan Kınay, belediye Fen İşleri ekiplerinin 5733 Sokak’ta uzun süren çalışmalar sonucunda bölgeyi temizlediğini hatırlatarak, “Ancak bu akşam zabıta ekiplerimiz, aynı alana yeniden atık bırakmaya çalışan bir aracı yakaladı. Araç sahiplerinin kimlikleri tespit edildi ve gerekli yasal süreç başlatıldı” dedi.

"TEMİZ KARABAĞLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Karabağlar’ı kirleten kötü niyetli kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Kınay, “Gece gündüz demeden daha temiz bir Karabağlar için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, çevreye atık bırakıldığını görenlerin belediyeye WhatsApp hattı, sosyal medya hesapları veya Hemşehri İletişim Merkezi aracılığıyla bildirim yapabileceklerini belirtti.