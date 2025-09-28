Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Türkiye’nin üst düzey devlet heyetinin bir görüşme sırasında çekilen fotoğrafını paylaşarak sert eleştirilerde bulundu.

“KEŞKE BU KADAR ZEKİ OLMASALARDI”

Uzun, fotoğraf karesinde Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Enerji Bakanı ve MİT Başkanı’nın yer aldığını belirterek, “Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı. Trump böyle derken bizim heyetin anlık fotoğrafı… Bari biriniz gülmeseydiniz! Hiç olmazsa biriniz ciddiyetini korusaydı…” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN EN ÖNEMLİ MAKAMLARI KİMLERE EMANET"

Milletvekili Uzun, devletin en kritik makamlarının temsilcilerinin bu şekilde görüntülenmesini eleştirerek, “Devletin en önemli makamları kimlere emanet!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.