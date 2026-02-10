Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Serhat Çağıl yönetimindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.
Motosiklet elektrik direğine çarptı
Yoldan çıkan motosikletin elektrik direğine çarpmasıyla birlikte araç devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 23 yaşındaki Serhat Çağıl’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Cansız bedeni Adli Tıp’a kaldırıldı
Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.