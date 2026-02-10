Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla spor ve ruhsal farkındalığı bir araya getiren özel bir etkinliğe hazırlanıyor. “İki Kalp, Tek Nefes” sloganıyla düzenlenecek Sevgi Yogası etkinliği, 14 Şubat Cumartesi günü saat 19.30’da Muharrem Candaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı hedefleyen belediye tarafından organize edilen etkinlikte, çiftlerin bedensel ve ruhsal farkındalıkla birlikte hareket etmesi amaçlanıyor.

Kontenjan sınırlı

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinlik, özel sektör destekleriyle hayata geçirilecek. Katılımcılar, yoga eşliğinde Sevgililer Günü’nü sakinlik, denge ve paylaşım duygusu içinde geçirme imkânı bulacak. Etkinliğe katılan vatandaşlara çeşitli ikramlar da sunulacak.

Ünsal: Sevgi iklimini birlikte güçlendireceğiz

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Sevgililer Günü’nü yalnızca sembolik bir gün olarak görmediklerini belirtti. Ünsal, “Karşıyaka’da sevgiyi ve dayanışmayı yaşamın her alanına taşıyan etkinlikler düzenliyoruz. Bu özel akşamda bedenimizi dinlendirirken, sevdiklerimizle aynı ritimde buluşarak ruhsal bir denge yakalayacağız. Ortak bir nefeste buluşarak komşuluk ve sevgi bağlarını daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ünsal, düzenlenecek etkinlikle Karşıyaka’daki hoşgörü, sevgi ve toplumsal dayanışma ikliminin pekiştirileceğini vurguladı.