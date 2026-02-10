Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek güne belediye emekçileriyle başladı. Bornova’daki yerleşkede gerçekleştirilen buluşmada Tugay, yöneticiler ve birim müdürleriyle birlikte personelle kahvaltı yaptı, sohbet etti.

Kent genelindeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi için görev yapan çalışanlara teşekkür eden Tugay, belediyenin sahadaki emeğinin büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

“Sizleri ailem olarak görüyorum”

Başkan Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi’nde çalışan emekçileri ailesi olarak gördüğünü belirtti. Çalışanların yaşadığı olası sorun ve ihtiyaçların kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Tugay, zor ekonomik koşullara rağmen kente ve halka sahip çıkmanın temel görev olduğunu dile getirdi.

Tugay, İzmir’in yükünü belediye emekçileriyle birlikte taşıdıklarını, bu dayanışmanın kentin geleceği açısından belirleyici olduğunu söyledi.

“İyi yönetilmezsek kimseye fayda sağlayamayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ve güçlü bir kurum olduğunu ifade eden Tugay, bu gücün doğru yönetimle anlam kazandığını kaydetti. Harcamaların kontrol altında tutulmasının, planlı ve disiplinli bir yönetimin hem çalışanların hem de kentin mutluluğu için şart olduğunu belirtti.

Tugay, belediyenin iyi yönetilmediği bir tabloda ne çalışanların ne de İzmir halkının memnun olabileceğini dile getirdi.

“Sizlere minnettarım”

Yangın, sel ve deprem gibi zorlu süreçlerde belediye çalışanlarının büyük sorumluluk üstlendiğini hatırlatan Tugay, bu emeğin saygıyı hak ettiğini ifade etti. Tugay, hedefinin İzmir’in sorunlarını çözmek ve belediye çalışanlarının huzur ve güven içinde görev yapmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Başkan Tugay, konuşmasını belediyenin hizmet döneminin sonunda kimseye mahcup olunmayacak bir süreç yaşanması temennisiyle tamamladı ve çalışanlara teşekkür etti.