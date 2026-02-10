Son Mühür/ Osman Günden - Torbalı Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. İlçe genelinde sürdürülen kontroller kapsamında, online satış yapan bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Halk sağlığını riske atan uygulama üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, söz konusu işletmenin faaliyetlerini 3 gün süreyle durdurdu.

Zabıtaya kapatma yetkisi verildi

Torbalı Belediyesi Ocak Ayı Meclisi’nde alınan ve İzmir’de ilk olma özelliği taşıyan kararla, Zabıta Müdürlüğü’ne halk sağlığını tehdit eden işletmeleri kapatma yetkisi verilmişti. Bu kararın ardından sahadaki denetimler sıklaştırıldı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yönelik yaptırımlar aralıksız uygulandı.

Geçtiğimiz haftalarda da ilçe genelinde faaliyet gösteren 4 ayrı süpermarket, benzer ihlaller nedeniyle 3 gün süreyle mühürlenmişti.

Demir: Taviz yok, denetimler sürecek

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, halk sağlığı konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı. Daha önce farklı marketlerde de mühürleme işlemleri yapıldığını hatırlatan Demir, online satış yapan işletmede de aynı ihlalin tespit edildiğini belirtti.

Demir, Torbalı’da vatandaşların sofrasının belediye için kırmızı çizgi olduğunu ifade ederek, sağlığı tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti. Denetimlerin aynı kararlılıkla süreceğini dile getiren Demir, son kullanma tarihi geçmiş veya şüpheli ürünlerle karşılaşan vatandaşların Torbalı Belediyesi’ne bildirimde bulunmasının önemine dikkat çekti.