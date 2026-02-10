Son Mühür / Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevzuata aykırı bulunarak iptal edilen Çimentaş’a ait Menderes’teki kalker ocağı projesi, kapasitesi düşürülmüş ve alanı daraltılmış yeni Proje Tanıtım Dosyası (PTD) ile yeniden Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine taşınmıştı. İzmir’in Menderes ilçesi Karakuyu Mahallesi’nde, İzmir Çimento Fabrikaları Türk A.Ş. Çimentaş tarafından yapılması planlanan “II-A Grubu Kalker Ocağı” projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci bir kez daha sonlandırıldı. Proje Tanıtım Dosyası’nın ÇED Yönetmeliği kapsamında incelenmesi sırasında ilgili kurumlardan görüş istenmişti. Beklenen görüşler geldi…

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verdiği görüşte, proje alanı ve çevresinde yapılan incelemede, alanın 3 kilometre çevresinde zeytinliklerin bulunduğu tespit edildi. Müdürlük, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. maddesini hatırlatarak; zeytinlik sahaları içinde ve bu alanlara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin gelişimini olumsuz etkileyecek, toz ve duman çıkaran tesislerin yapılamayacağını belirtti. Bu gerekçeyle II-A Grubu Kalker Ocağı projesinin uygun bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, projeyle ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Projede 1 milyon ton/yıl üretim planlanıyordu

İptal edilen proje dosyasında yer alan bilgilere göre; Karakuyu Mahallesi’nde 134 ada, 1 parselde bulunan ve 80,31 hektarlık işletme ruhsat alanını kapsayan sahada, yıllık 1 milyon ton kapasiteli bir kalker ocağı işletmesi planlanıyordu. ÇED kapsamında belirlenen 22,77 hektarlık alanın 22,25 hektarının ocak alanı, 0,52 hektarının ise bitkisel toprak depolama alanı olarak kullanılacağı belirtilmişti.

Ruhsat sahasında henüz üretime başlanmadığı, II-A grubu işletme ruhsatının Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2019 tarihinde verildiği kaydedilmişti. Proje alanının Torbalı ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 9 kilometre, en yakın yerleşim yerine ise 600 metre mesafede olduğu ifade edilmişti.

Delme-patlatma yöntemiyle açık ocak işletmesi öngörülüyordu

Proje kapsamında kalker üretiminin açık işletme yöntemiyle, basamaklarda delme-patlatma yöntemi kullanılarak yapılması planlanıyordu. Üretilen cevherin kırma-eleme tesisine taşınarak değerlendirilmesi, sahada yılda 12 ay, ayda 25 gün ve günde iki vardiya çalışılması öngörülüyordu. Projede 11 kişinin istihdam edilmesi planlanmıştı. Ancak zeytinlik alanlara yakınlığı nedeniyle verilen olumsuz kurum görüşü doğrultusunda, Çimentaş’ın Menderes’teki kalker ocağı projesi ÇED aşamasında durdurulmuş oldu.