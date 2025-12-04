Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü, bağlı birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Özel Bütçeden karşılanacak giderlerle istihdam edilecek personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilecek. Alım süreci, adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

Üniversite, toplam 10 kişilik destek personeli alımı yapacağını ilan etti. Alınacak pozisyonlar ve aranan temel nitelikler şunlar:

Destek Personeli (Genel): 1 kişi alınacaktır. Adayların Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması, temizlik, basit bakım, onarım, bahçe bakımı, dağıtım ve taşıma gibi çeşitli işleri yürütebilmesi gerekmektedir.

Destek Personeli (Mutfak Personeli): Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı mutfak ve yemekhanelerde görev yapmak üzere 9 kişi alınacaktır. Adayların yine Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması şartı aranmaktadır.

Her iki pozisyon için de 2024 KPSS P94 puanına sahip olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak temel şartlar arasında yer alıyor.

Başvuruda aranan genel ve özel şartlar

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. Özel şartlar ise şu şekilde sıralandı:

Adayların 2024 KPSS sınavına girmiş ve başvurduğu ilan kodundaki öğrenim şartına uygun (Ortaöğretim mezunları için KPSS P94) puana sahip olması.

Başvurduğu pozisyonun "Aranan Nitelikler" kısmında belirtilen tüm koşulları sağlaması ve bunu belgeleyebilmesi.

Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

Ataması yapılan adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup, olumlu sonuçlanması durumunda atamaları gerçekleştirilecektir.

Tüm pozisyonlarda, ilgili birim yönetiminin belirlediği saatlerde (gece dahil) görev yapma, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmayı kabul etme şartı bulunmaktadır.

Adayların, Üniversitenin İzmir ili merkez ve ilçelerinde (Selçuk, Kiraz, Seferihisar, Bergama, Urla, Torbalı gibi) bulunan tüm yerleşkelerde çalışma şartlarını kabul etmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi ve şekli: Kariyer kapısı üzerinden

Adaylar, başvurularını 04 Aralık 2025 (09:00) – 19 Aralık 2025 (17.00) tarihleri arasında elektronik ortamda yapacaktır. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden “Dokuz Eylül Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Süresi içinde yapılmayan, nitelikleri uygun olmayan veya şahsen/posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme süreci ve sonuçların duyurulması

Personel yerleştirme süreci, ilan edilen pozisyonların nitelikleri doğrultusunda, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanarak yapılacak puan sıralamasına göre belirlenecektir. İlan edilen pozisyon sayısının beş katı (5 katı) kadar da yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olana, eşitliğin devam etmesi halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Tüm eşitlik durumlarının devam etmesi halinde ise kura usulü ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Asıl ve yedek aday listeleri internet adresinde ayrıca duyurulacak olup, adaylar sonuçları Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Belirtilen süre içinde istenen belgeleri teslim etmeyen asıl adaylar hakkını kaybedecek ve yerine yedek listeden sırasıyla atama yapılacak.