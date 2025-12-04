Son Mühür/Osman Günden- Kaza, Bornova’nın gün boyu yoğun trafik akışıyla bilinen Ankara Caddesi üzerinde gerçekleşti. İş yerlerinin bulunduğu bölgede araç trafiğinin sık olması nedeniyle çarpışma kısa sürede dikkat çekti.

Kamyon çarptı, otomobili metrelerce sürükledi

Görgü tanıklarının ifadelerine göre hafriyat kamyonu, seyir halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak sürüklendi. Sürüklenen aracın sol tarafında derin bir göçük oluştu, kaporta çarpmanın şiddetiyle içeriye doğru çöktü.

Sürücüler ve çevredekiler panik yaşadı

Kazanın hemen ardından Ankara Caddesi’nde kısa süreli panik hakim oldu. Çevredeki sürücüler araçlarını kenara çekerek olayı anlamaya çalışırken, korku dolu anlar yaşandı. Kaza nedeniyle sağ şerit kısa süreliğine trafiğe kapandı, cadde üzerinde yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar kazazedelere yardım etti

Olayı gören çok sayıda vatandaş hızla kaza yerine toplandı. Bazıları sürücülerin sağlık durumunu kontrol etti, bazıları ise trafiğin tamamen durmaması için yönlendirmede bulundu.