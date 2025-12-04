Son Mühür/ Beste Temel - Erzene Mahallesi, 27 yıl boyunca sürdürdüğü muhtarlık göreviyle mahalleye iz bırakan Ayşe Müjgan Pakyürek’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Dedesi ve babasının ardından aynı görevi devralarak üç kuşağa uzanan hizmet geleneğini sürdüren Pakyürek, mahalle sakinleri tarafından sevgi ve saygıyla anılan bir isimdi.

Üç kuşaktır süren hizmet

63 yaşında hayata veda eden Pakyürek, görev süresi boyunca mahallede dayanışmayı, güven duygusunu ve komşuluk kültürünü güçlendiren çalışmalarıyla tanındı. Uzun yıllar mahallenin sorunlarıyla birebir ilgilenen Pakyürek, Erzene Mahallesi ile özdeşleşen bir muhtar olarak hafızalarda yer aldı.

Son görev için yoğun katılım

Ayşe Müjgan Pakyürek için Bornova Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Pakyürek’in cenazesi Bornova Yeni Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Cenazeye Bornova ve İzmir’den çok sayıda siyasi, bürokratik ve sivil toplum temsilcisi katılarak Pakyürek’e son görevlerini yerine getirdi.