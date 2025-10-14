Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı olağan ikinci oturumunda, 2026 yılı performans programı ile 2026 mali yılı ve izleyen iki yılın bütçe tasarısı görüşüldü. Bütçe ve performans programı oy çokluğu ile kabul edilirken, oturumda söz alan AK Partili ve CHP’li meclis üyeleri arasında yaşanan karşılıklı eleştiriler, bütçe oturumunda tartışmalara neden oldu.

Rahile Yeni: Bütçemiz bütün vatandaşlarımıza hayırlı olsun

Karabağlar Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi ile ilgili detaylar veren CHP’li Meclis Üyesi Rahile Yeni, “Karabağlar Belediyesi 2026 yılı Performans Programı ve Bütçesi, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mahalli İdareler Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda performans esaslı program bütçe sistemine uygun olarak hazırlanmıştır.

2026 yılı Bütçesinde; Bütçe Giderleri 5 milyar TL, Bütçe Gelirleri 4 milyar 675 milyon TL ve Finansman miktarı da 325 milyon TL borçlanma olarak öngörülmüştür. Belediye tarafından yürütülecek olan faaliyetler ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, ilgili Rehber ekinde yer alan toplamda 29 program altında bütçelendirilmiştir. Ayrıca 2025 bütçemizin yüzde 66’sı gerçekleştirilmiştir. Bütçemizin bütün Karabağlar halkına hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Hasan Acar: Karabağlar’ı cazibe merkezi haline getirmek yerine tarife ücretlerini arttırıyoruz

Bütçeye eleştirilerde bulunan AK Partili Hasan Acar, “Geçen sene ki bütçe benim için hayali bir bütçeydi ve ne yazık ki öyle oldu. Bütçe gerçekleşme oranları yüzde 80’lerde bile kalsa biz yatırıma pay bulamıyoruz. Bütçenin gelirlerine evet diyorduk bugüne kadar, artık hayır diyoruz. Tarife cetvellerinde ciddi artışlar var bunu sebebi nedir?

Karabağlar’da bir zincir market burada iş yeri açmak istiyorsa misal artışı yüzde yüz. İmar müdürlüğü kalemlerimizde yüzde 50’nin üzerinde artışlar var. Ciddi oranda vatandaşların cebine göz diken bir bütçe olmuştur. Bu yüzden bir tavrımızı ret olarak verdik. Bir an önce Karabağlar’ı cazibe merkezi haline getirmek yerine biz tarife ücretlerini arttırıyoruz.” dedi.

Derya Pala: Hizmet eden bir işleyiş yok

Adalet çerçevesinde bir bütçe planlanmadığını vurgulayan AK Parti Meclis Üyesi Derya Pala, “Bu bütçede söylemde sosyal belediyecilik, gerçekte ise özel kalem harcamaları ön planda. Bütçenin içler acısı bir noktada olduğunu söylemek istiyorum. Sosyal destek kartlarının dağıtımı da sınırlı bir şekilde sağlanıyor. Yeşilyurt Pazaryeri’ne 200 milyonluk bütçe ayrılmış umarım tamamlanır demek istiyorum.

Bu yıl bütçenin hakkını verebilecek miyiz, merak ediyorum. Bütçe yüzde 60 artmış bu artan bütçe nerelere aktarılacak? 2025’te 10 tane hedefleyip, 6 tane eğitim gerçekleştirmişsiniz, 2026’da 10 tane hedeflemişsiniz umuyorum gerçekleşir. Hizmet eden bir işleyiş yok. Adalet çerçevesinde bir bütçe planlanmamış.” ifadelerini kullandı.

Serkan Yıldız: Faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğu bir ortamda geldiğimiz nokta budur

Konuşmasında AK Parti grubunu eleştiren ve belediyenin borç durumu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan CHP’li Serkan Yıldız, “Borcumuzun şu ana kadar 330 milyonunu ödemiş durumdayız. Geçmişte belediyelerin birçok zamanda İller Bankası’ndan borç aldığı görülmüştür. Faizin sebep, enflasyonun sonuç olduğu bir ortamda geldiğimiz nokta budur. Kim bu ülke için bir çivi çakıyorsa kendisine önce biz teşekkür edelim.” dedi.

Fırat Eroğlu: Hem gelire, hem gidere ret oyu kullanacağız

Bütçe hakkında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ı eleştiren AK Partili Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, “Konuşacak çok şey var ama ne konuşalım ben de bilemiyorum. Karabağlar’ın mahallelerini bilmezseniz bu fahiş artışları gerçekleştirirsiniz. Başkan Helil Kınay’ın sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca lira ceza ödüyor Karabağlar Belediyesi, bu anlattıklarım bütçe ile ilgili değil mi? Son iki buçuk ayda kaç personel alındı bu belediyeye?

CHP ilçe başkanı burada oturuyor, kendisi sağda solda kendisinin belediyede çalışmadığını söylemiş, istifa ettiğini söyledi ancak farklı bir şirkette işe alındığını öğrendik. Başkan Kınay, paraları çar çur ediyor. Kınay, Uzundere halkından ne istiyor? Orada defalarca kez yangın çıkardı. Yangının nasıl çıktığı ortada her şey tespitli. Keşke o milyonları geri alsak da Karabağlar’a güzel bir park yapsak. Burada her türlü konuda konuşuluyor ancak sözüm kesiliyor ve uyarılıyorum, Helil Kınay önce kendi arkadaşlarını uyarmalı. Tablo belli, bu belediyede neler döndüğünü herkes basından görebilir. Hem gelire, hem gidere ret oyu kullanacağımızı söylüyorum.” diye konuştu.

Ömer Ökten: Bütçe hayırlı ve uğurlu olsun

Karabağlar Belediyesi’nde hiçbir çalışanın maaş alacağı olmayacağının vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Ömer Ökten, “Belediyemizde hiçbir işçimizin maaş alacağı yoktur. Sadece TİS sürecinde ilgili sendika ile protokol imzalanmış bu da 31 Aralık gününde tamamen ödenecektir. Bütçeyi hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bütçenin Karabağlar’a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.