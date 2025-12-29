Son Mühür - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifine ilişkin zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliler arasında CHP İzmir eski Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yanı sıra CHP Tunceli eski milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu’nun da gözaltına alındı.

Son Mühür’ün yayınladığı Uzundere Kooperatifi listesinde de Aslanoğlu ve Erdal Şaroğlu detayı!

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi soruşturmasında 11 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlar arasında 27. Dönem CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun kardeşi Erdal Şaroğlu’nun da olması dikkat çekti. Uzundere 3. Etap NewTown Yapı Kooperatifi üye listesinde CHP’nin üst düzey yöneticileri ile şu an kooperatif soruşturmasından tutuklanan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP İzmir eski Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun isimlerinin yer aldığı liste kulislerde dolaşmaya başladı. Son Mühür tarafından yayınlanan listede Erdal Şaroğlu’nun ismi de üye listesinde geçiyor. Bugün Yeşilyurt’taki Emniyet binasında gözaltına alınan kişilerin ifadelerinin alınacağı, ifadelerin tamamlanması halinde kişilerin adliyeye sevk edileceği ifade ediliyor.

Yavuz Donat köşe yazısında yer vermiş

SABAH Gazetesi’nin ünlü yazarı Yavuz Donat’ın da Erdal Şaroğlu ile zamanında röportaj yaptığı ifade edildi. Yazıda Donat, “Erdal Şaroğlu, ailece ticaretin içindeler. 4 yıldızlı Grand Şaroğlu Hotel onların. Aile 15 ulusal gıda firmasının bölge dağıtıcısı. Tunceli, Elazığ, Bingöl” ifadelerini yer alıyor