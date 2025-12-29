Son Mühür - İzmir Bakırçay Üniversitesi bünyesinde kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İZBÜMERLAB) ile üniversitenin araştırma ve geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yayımlanan yönetmelikle merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetim yapısı net biçimde tanımlandı.

Merkez; fen, mühendislik ve sağlık bilimleri başta olmak üzere birçok alanda deneysel çalışmalara altyapı sunacak. Mevcut laboratuvarlar arasında test, analiz ve ortak kullanım süreçlerinin koordine edilmesiyle disiplinler arası araştırmaların önü açılacak.

Üniversite–sanayi iş birliği öne çıkıyor

Merkez, sadece üniversite içi çalışmalara değil; kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve üçüncü şahıslardan gelecek analiz ve laboratuvar kullanımı taleplerine de hizmet verecek. Döner sermaye mevzuatı kapsamında yürütülecek bu faaliyetlerle üniversitenin dış paydaşlarla ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca ulusal ve uluslararası projelerde görev alan akademik personele teknik ve altyapı desteği sağlanacak, akreditasyon süreçleri için çalışmalar yürütülecek.

Eğitim, danışmanlık ve akreditasyon çalışmaları

Merkezin faaliyet alanları arasında; kurs, seminer, konferans ve kongre düzenlenmesi, kamu ve özel sektöre danışmanlık hizmetleri verilmesi, laboratuvar cihazlarının teknolojik gelişmelere uygun şekilde güncellenmesi ve teknik personelin yurt içi ve yurt dışı eğitimlerle desteklenmesi de yer alıyor.

Öğrencilerin araştırmaya yönlendirilmesi ve üniversite birimleri arasında ortak projelerin teşvik edilmesi de merkezin temel hedefleri arasında bulunuyor.

Üçlü yönetim yapısı

Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşuyor. Müdür, üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından rektör tarafından üç yıllığına görevlendiriliyor. Yönetim Kurulu; fen, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarından toplam yedi üyeden oluşurken, Danışma Kurulu üniversite içi ve dışından en fazla 15 uzmandan meydana geliyor.

Merkezin harcama yetkilisi Müdür olurken, personel ihtiyacı rektörlük tarafından görevlendirilecek akademik, idari ve teknik personel ile karşılanacak.

Yönetmelik yürürlükte

İzmir Bakırçay Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini üniversite rektörü yürütecek.

Bu adım, Bakırçay Üniversitesi’nin araştırma odaklı büyüme hedefinde net ve kurumsal bir eşik anlamına geliyor. AR-GE’de dağınıklık dönemi kapanıyor, merkezileşme başlıyor.