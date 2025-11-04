Son Mühür/ Emine Kulak - Buca Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumunu Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde gerçekleşti.

Belediyeye ait 11 taşınmazın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına karşılık satılması kararı alındı. İlgili önerge hukuk, plan, bütçe komisyonuna oy birliği ile havale edildi.

Karar kapsamında, Buca İmar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin SGK’ya olan borçları, taşınmazların satışından elde edilecek gelirle kapatılacak.

ÖZEL HAMLE

Satışı gündeme gelen taşınmazlar arasında Kuruçeşme, Laleli, Tınaztepe, Kaynaklar, Kocatepe ve Dumlupınar mahallelerindeki daireler ve bazı özel kullanım alanları yer alıyor.

Ayrıca, taşınmazların bazı kullanım kararlarının “Özel Sağlık Tesis Alanı”, “Özel Kreş”, “Özel Sosyal Tesis Alanı” ve “Özel Yurt” olarak değiştirilmesi için çalışmaların askı sürecine geldiği bildirildi. Meclis, daha önce alınan 06.08.2025 tarihli ve 2025/140 sayılı kararın iptal edilmesini de ikinci meclis oturumuna yetiştirilmek üzerey komisyonlara sevk etti.

AKARYAKIT İSTASYONU DA SATILACAK

Toplantıda, İnönü Mahallesi’nde bulunan ve tapuda 7758 Ada 1 Parsel numarasıyla kayıtlı akaryakıt istasyonu taşınmazı gündeme alındı. Mecliste, söz konusu taşınmazın Buca İmar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına karşılık SGK tarafından satılması ve elde edilecek gelirle borçların kapatılması konusu görüşüldü. Önerge meclis üyelerinin verdiği oy ile komisyonlara değerlendirilmek üzere sevk edildi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Kocatepe Mahallesi 50110 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği görüşüldü. Söz konusu plan değişikliği teklifi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından incelenerek oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmelerin ardından ilgili imar değişikliği önergesi oy çokluğu ile kabul edildi.

BALYEMEZ: VATANDAŞLAR ZARAR EDECEK

İmar planı hakkında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Veli Balyemez, “Yüzde 50 vatandaşa verebiliyoruz derseniz benin için uygun ancak burada vatandaşlar zarar edecekler. Gün gelir burada kentsel dönüşlüm olur ve kamu zararı olmaz dedim. Orası kentsel dönüşüm noktasında yeniden yapılmalı. Ben oradaki vatandaşa yüzde 50 imar vereceğim derseniz uygun ama ilerde bir gün orada imar yüzde 25’e çekilince zarar görecekler” dedi.

"SEVCAN ORHAN YÜZDE 50 ORAKLIKLA BUCA'DA YER ALDI"

Öte yandan Balyemez, ünlü şarkıcının Buca’da 3.5 dönüm bir arsa aldığını ifade ederek , “Buca kentin marka bir kent haline geldiği için ünlüler de artık buradan yer almaya başladı. Burası neresi? Dumlupınar Mahallesi, 78 A'da bir parselde. 3,5 dönümlük bir yeri. Sevcan Orhan yüzde 50 ortaklıkla almış. Burada şu an ne yapıldığı ile ilgili. meclise soru önergeleri verdik. Burası ikinci derecede SİT alanı ancak burada yapılaşma başladı. Burası ikinci etap koruma amaçlı uygulama imar planı içerisinde yer alıyor. İnşaatın kentsel tasarım rehberine uygun bir şekilde ilerliyor mu ona bakmak lazım. İnşaat yoğunluğu nedir ona bakmak lazım. Burada bahçe mesafeleri çekmeleri nelerdir, kat adeti kaçtır, yüksekliği nedir, bağımsız bölüm sayısı nedir ve metrekareleri nedir” dedi.