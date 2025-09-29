Karabağlar Belediyesi’nin Uzundere Mahallesi’ndeki atık uygulamaları yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, alanın vahşi depolama sahasına dönüştüğünü iddia ederek “Uzundere, İzmir’in ikinci Harmandalı’sı oluyor” çıkışında bulundu. Eroğlu, çevre ve insan sağlığının ciddi tehdit altında olduğunu vurgularken belediye yönetimini eleştirdi.

Mobilyadan lastiğe her şey yığılıyor

Eroğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi, İzmir’in ikinci Harmandalı Çöplüğü yapılmak istenen vahşi bir depolama alanına dönüştürüldü. Mobilya, plastik, lastik, dal-budak gibi her türlü atık hiçbir ayrıştırma yapılmadan üst üste yığılıyor. Bazı atıklar toprağa gömülüyor, bu da hem toprağı hem de yeraltı sularını zehirliyor. Ağaçlar kesilerek doğa yok ediliyor, yeşil alanlarımız çöplüğe çevriliyor.

Yaşam güvenliğini tehlikeye attı!

Tüm bu uygulamalar yalnızca çevre ve insan sağlığını tehdit etmekle kalmıyor; ‘2872 sayılı Çevre Kanunu’ ile Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslara da açıkça aykırıdır.

24 Haziran’da bu yasa dışı uygulamaların sonucu olarak çıkan yangın, Karabağlar halkının yaşam güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı ve ancak itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülebildi. İronik ama gerçek: Bu çevre felaketini yaratan kişi, çevreyi korumakla görevli bir ‘Çevre Yüksek Mühendisi’ – Helil Kınay. Yetkilileri göreve, Karabağlar halkını da doğasına ve sağlığına sahip çıkmaya çağırıyoruz”