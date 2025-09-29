İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde, Neolitik döneme ait 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 küçük heykelcik bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, figürinlerin ritüel amaçlı kullanıldığını söyledi.

İzmir’in en eski yerleşiminde önemli keşif

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteğiyle yürütülen Ulucak Höyüğü kazıları sürüyor. 8 bin 850 yıllık geçmişiyle İzmir’in ilk köy yerleşimi olan höyükte bu yıl yapılan çalışmalarda bir yapının dolgusu içinde 5 figürin ele geçirildi.

Direğe asılarak kurutulmuş olabilir

Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, heykelciklerin tabanın üzerinde, bir arada bulunduğunu belirterek, “Bu durum onların kurutulmak üzere direğe asıldığını düşündürüyor. Figürinlerden biri pişirilmemişti, ancak yangın sonrası sertleşmiş. Radyo karbon testleri, yapının MÖ 6005-5840 yıllarına ait olduğunu gösteriyor” dedi.

İlk kez bu kadar küçük figürinler

Çevik, 3 kadın ve 2 erkek figüründen oluşan eserlerin 3 ile 10 santimetre arasında değişen boyutlarda olduğunu aktardı. Kadın figürlerinden birinin göğüslerini tutar şekilde betimlendiğini söyleyen Çevik, “Bu kadar küçük antropomorfik figürinlere ilk kez rastlıyoruz. Boyut farklılıkları muhtemelen farklı yaş gruplarını temsil ediyor. Figürinlerin hanelerde bolluk, bereket ve geçiş ritüellerinde kullanıldığını düşünüyoruz” diye konuştu.