Son Mühür - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, İç Anadolu Belediyeler Birliği’nin düzenlediği teknik inceleme gezisi kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinden 25 belediye başkanıyla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ni ziyaret etti. Program, İABB ve Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Heyet, kent planlama, iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji, atık yönetimi, altyapı, akıllı şehir uygulamaları ve dijital dönüşüm alanlarında Çinli yerel yöneticiler ve uzmanlarla temaslarda bulundu.

Sürdürülebilir belediyecilik uygulamaları yerinde görüldü

Ülkenin farklı kentlerinde yapılan incelemelerde, çevre dostu altyapı projeleri, akıllı kent teknolojileri ve sürdürülebilir enerji sistemleri değerlendirildi. Heyet, yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmeye yönelik iyi uygulama örneklerini yerinde inceledi.

İşbirliği protokolü imzalandı

Ziyaretin sonunda iki ülke arasında çevre teknolojileri ve şehir planlaması alanlarında ortak işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle bilgi paylaşımı, teknik deneyim aktarımı ve ortak proje geliştirme hedeflendi.

Başkan Kınay: “Karabağlar’ın kalkınmasına katkı sunacağız”

Karabağlar Belediyesi’nin bu süreçte aktif rol aldığına dikkat çeken Başkan Helil Kınay, “Kentler arası dayanışma, bilgi ve deneyim paylaşımı yerel yönetimlerin gelişimi için büyük önem taşıyor. Karabağlar’ın kalkınma sürecine katkı sağlayacak uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kınay, iklim kriziyle mücadele ve enerji dönüşümünün önemine de vurgu yaparak, “Yenilenebilir enerji, akıllı şehir uygulamaları ve sürdürülebilir altyapı projelerinde Karabağlar Belediyesi’nin kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.