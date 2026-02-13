İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nda yaklaşan genel kurul öncesi başkan adayı Mehmet Sait Bilge, maliyet artışları, finansmana erişim sorunları ve şeffaf yönetim talepleri etrafında esnafın değişim beklentisinin güçlendiğini belirtti. Sektörün içinden gelen bir isim olduğunu vurgulayan Bilge, üyelerden destek istedi.

Sektörün içinden gelen aday

1996 yılında deri mont ve kadın çantası imalatıyla iş hayatına adım atan, 1999’dan bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren ve çalışmalarını Buca’da sürdüren Bilge, mesleki deneyiminin sorunları doğrudan görmesini sağladığını ifade etti. Artan girdi maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, nitelikli personel eksikliği ve kurumsal destek ihtiyacının esnafın temel gündemi olduğunu dile getiren Bilge, oda yönetiminin bu süreçte daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Somut projelerle destek sözü

Bilge, göreve gelmeleri halinde finansmana erişimi kolaylaştıracak adımlar atacaklarını belirtti. Oda bünyesinde makine tamircisi istihdam edilmesiyle üretimde yaşanan teknik sorunlara hızlı müdahale edileceğini aktaran Bilge, muhasebe ve mali danışmanlık hizmetiyle üyelerin vergi ve finans süreçlerinde destek alacağını ifade etti.

Mesleki gelişime yönelik kalıp ve modelistlik kurslarının yeniden başlatılacağını açıklayan Bilge, hukuki destek için avukat hizmeti sunulacağını bildirdi. Ayrıca KOSGEB ve İŞKUR teşviklerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla özel bir birim kurulacağını ve üyelerin kamu desteklerinden daha etkin yararlanmasının sağlanacağını söyledi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik mesajı

Yönetim anlayışının temelinde şeffaflık ilkesinin yer alacağını kaydeden Bilge, oda gelir-gider tablolarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. “Her kuruşun hesabını üyelerimize vereceğiz” diyen Bilge, odanın tüm üyelere ait bir kurum olduğunu vurguladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde yetkilerin etkin biçimde kullanılacağını belirten Bilge, güçlü ve kurumsal bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Genel kurul öncesi mesaj veren Bilge, amaçlarının hizmet odaklı bir yönetim anlayışını hayata geçirmek olduğunu söyledi.