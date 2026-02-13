İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, Çeşme’de toprak kaymasına neden oldu. İlçeye bağlı Dalyan Mahallesi’nde meydana gelen küçük çaplı heyelan kısa süreli paniğe yol açarken, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yetkililer, bölgede inceleme başlatıldığını ve riskli alanların kontrol altına alındığını bildirdi.

Yamaçta toprak ve taşlar sürüklendi

Edinilen bilgilere göre, günlerdir aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar Dalyan Mahallesi’ndeki toprak yapısını zayıflattı. Ormen Sahil Tatil Köyü civarında bulunan yamaçta, zeminin suya doyması sonucu küçük çaplı bir heyelan meydana geldi.

İlk belirlemelere göre hasar yok

Heyelan sonrası yapılan ilk kontrollerde, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. Ayrıca çevredeki konut ve yapılarda maddi hasar oluşmadığı bildirildi.

Ekipler, heyelanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

Uzmanlardan uyarı: Yağışlı havalarda dikkat

Uzmanlar, özellikle eğimli ve yamaç arazilerde yoğun yağış sonrası heyelan riskinin arttığına dikkat çekiyor. Toprağın suya doymasıyla birlikte kaymaların daha kolay meydana gelebildiği belirtilirken, vatandaşların bu tür bölgelerde dikkatli olmaları ve olası riskleri yetkililere bildirmeleri istendi.