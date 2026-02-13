İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kilolarca esrar ve yüzlerce hap bulundu

Aramalarda 1 kilo 947 gram esrar, 370 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 2 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca evde yapılan aramada 56 bin 860 TL nakit para bulundu.

Ele geçirilen para ve materyallere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonda H.B., B.A., B.A., H.Z., M.A.J.K., İ.Z., S.Ç. ve Ş.H. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.