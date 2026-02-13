Son Mühür/ Emine Kulak- Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de İzmir’de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada ikinci celse bugün görüldü. Bayraklı’daki İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, HGS ve BAS kayıtları mahkemeye sunuldu.

Olay ilk etapta “intihar” olarak kayıtlara geçmiş , ancak yürütülen soruşturma kapsamında dosya yeniden açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduktan sonra cesedin bulunduğu konuma taşınmış olabileceğine dair bulgular yer almış; şantiyede görevli bekçiler H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ile yakın bölgede görev yapan bekçi A.G. (76) hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan olayda görevli 8 polis memuru hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanık başkomiser SEGBİS ile katıldı

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan ve 2018 yılında Narlıdere İlçe Emniyet Başkomiseri olarak görev yapan İ.K., önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, olay günü hafta sonu olduğunu ve bir kişinin ölü bulunduğu bilgisi üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

Diğer sanık H.A’da savunmasını yaptı.

Tanık emniyet müdürü ifadesini verdi

Tanık olarak segbis yöntemiyle mahkemeye katılan 2018 yılında Narlıdere ilçe emniyet müdürü olan İ.Y, savunmasını yaptı. İ.Y, “ Ben olay yerine gittiğimde gerekli tedbirler alınmıştı. Telefon bulunduğunu söylediler ve başında durulması için bir memur görevlendirdim. İncelemeler bitene kadar olay yerindeydim. Cezane olay yerinden ayrıldıktan sonra ben de ayrıldım” dedi.

Daha sonra Tanık M.B.’nin ifadeleri dinlendi. M.B., “Gece nöbeti tutuyordum. Olay yerinde video ve fotoğraf çekimi yaptım” dedi. Diğer tanık 2018 yılında şirketin proje müdürü olarak görev yapan O.A.’da ifadesini verdi. Maktul Dorukhan Büyükışık’ın arkadaşı Begüm ise, tiyatro kursunda tiyatro öğretmeni ile sorun yaşadığını berirtti. Bu yüzden de Dorukhan’a mesaj attığını söyledi.

Tanık olarak mahkemeye gelen şantiye sahibi M. T. ise, “ Şantiyeyi haftada 1 ya da 2 defa ziyaret ediyordum. Olaydan önceki gün şantiyeye gitmiştim. Şantiyede kameralar hakkında bilgim yok. Biz yetkimizi şantiye şefi, proje müdürüne veririz. Daha sonra şantiyemde adli olay olarak iş makinası kazası oldu. Operatör 3 gün yaşadı daha sonra vefat etti. Biz Narlıdere’nin esnafı olarak belediye başkanı, kaymakamlık gibi kurumlara hayırlı olsun ziyaretine gideriz. Olay günü ise kurumlarla bir istişare olmadı. Ancak olay yerinde bir konuşmamız oldu. Ancak ilçe emniyet müdürünü ya da başkomiseri yakından tanımam. O gün saat 19:20’de anneler günü etkinliğine katıldım” dedi.

2018 yılında şantiyede ustabaşı olan A.K. ise, “ Bana göre düşme değildi. Düşseydi parçalanırdı. Ben gittiğimde maktul yüzüstüydü” ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken iddia

Başka bir suçtan aldığı ceza ile tutuklu olarak mahkemeye gelen Kemal ise, “ Güzelbahçe’de bir ev taşıma işi vasıtasıyla Gökhan Aydoğmuş ile tanıştım. Bana cop ve kelepçe verdi. Muhabbet esnasında cinayet olayında kullanıldığını söyledi. Bir çocuğu dövüldüğünü gizlemek için inşaattan attıklarını söylemişti. Daha sonra da geri vermemi istedi. Polisler ile iş birliği içinde olduğunu düşünüyorum. Yangın çıkarma, öldürmeye teşebbüsten 5 yıldır yargılanıyorum. Cezaevinde de çok düşünme fırsatım oldu. O yüzden bu olayı çok araştırdım ve anlattığına göre babası tek asker olan cinayet buydu. O yüzden tanık olarak geldim” dedi.

İnşaatın yönetim kurulu üyesi T.T. ise, “ Beni ilk A.K. aradı. Şantiyede ceset bulunduğunu söyledi. Daha sonra evden çıktım. Şantiyeye gidene kadar kimseyi aramadım. Şantiyede şef Y.A. vardı. Ben olay yerine gittiğimde polisler yoktu. Maktul sırtüstü yatıyordu. Daha sonra babam M.T.’yi ve ilçe emniyet müdürünü aradım. Ekstrem durum olduğu için haber vermek durumundaydım” dedi.

Diğer tanık C.A. ise, “ Şantiyede şuan insan kaynaklarında çalışıyorum. 2018 yılında araç ve personel bakımına bakıyordum. 09:30, 10:00 gibi beni tayfun aradı. Ceset bulunduğunu söyledi. Daha sonra M.T.’yi aradım “polisler olaya el koydu gelmene gerek yok” dedi. Daha sonra da olay yerine gitmedim. Kameralarla şantiye şefi ilgileniyordu. Elektrikle de M.K. bakıyordu” şeklinde konuştu.