İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi’nde meydana gelen heyelan, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Günlerdir aralıksız devam eden sağanak yağışların ardından Hamamköy girişinde toprak kayması meydana geldi. Olay sırasında yol kenarında park halinde bulunan 35 DKU 81 plakalı otomobil göçük altında kaldı.

Toprak ve kaya parçalarının altında kalan araç hurdaya dönerken, otomobilin içinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Sağanak yağış toprağı suya doyurdu

Bölgede bu yıl yağış miktarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilirken, yoğun yağış nedeniyle toprağın suya doyması heyelan riskini artırdı. Özellikle kırsal mahallelerde eğimli arazilerde meydana gelen toprak kaymaları, hem ulaşımı hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hamamköy girişinde yaşanan son olay da bu riskin somut bir örneği oldu. Mahalle sakinleri, son günlerde benzer küçük çaplı kaymaların sıklaştığını ifade etti.

Köşk-Ödemiş yolu da heyelan nedeniyle kapanmıştı

Hamamköy Muhtarı Mehmet Gelen, bölgede art arda heyelanlar yaşandığını belirterek, önceki gün başka bir toprak kayması nedeniyle Köşk-Ödemiş yolunun ulaşıma kapandığını hatırlattı. Trafik akışının şu anda alternatif bir güzergâhtan sağlandığını kaydeden Gelen, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl yağışlar oldukça fazla. Toprak tamamen suya doydu. Neredeyse her gün farklı bir noktada heyelan haberi alıyoruz. Vatandaşlarımızın hem seyir halindeyken hem de araçlarını park ederken heyelan riskine karşı dikkatli olmalarını istiyoruz. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.”

Can kaybı yaşanmaması teselli oldu

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmaması mahallede en büyük teselli kaynağı oldu. Ancak araçta meydana gelen ağır hasar, heyelanın şiddetini gözler önüne serdi.

Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenilirken, özellikle yağışlı havalarda riskli alanlarda park yapılmaması ve zorunlu olmadıkça bu güzergâhların kullanılmaması yönünde uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar ise İzmir ve çevresinde devam eden yağışlar nedeniyle kırsal ve eğimli bölgelerde heyelan riskinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor.

