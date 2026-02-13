İzmir’in Aliağa ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Yalı Mahallesi’nde istinat duvarının çökmesine neden oldu. Atilla İlhan Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil evin bahçe kısmındaki duvarın yıkılması mahallede paniğe yol açtı.

Giriş bölümü kapandı, 3 kişi tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu istinat duvarı aniden çöktü. Duvarın yıkılmasıyla birlikte evin giriş kısmı toprak ve moloz yığınlarıyla kapandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Aliağa Belediyesi ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ev tamamen boşaltıldı

Yetkililer, duvarın çökmesinin ardından yapıda oluşabilecek risklere karşı evi tedbir amacıyla boşalttı. Olası yeni kaymaların önüne geçmek için çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Mahalle sakinleri ise yağışların son günlerde etkisini artırdığını ve bölgede benzer risklerin bulunduğunu ifade etti.

Sokak trafiğe kapatıldı

Çökme sonrası Atilla İlhan Sokak geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Ekipler, hem yol güvenliğini sağlamak hem de bölgede detaylı inceleme yapmak için çalışma başlattı.

Uzmanlar, özellikle eğimli ve istinat duvarı bulunan alanlarda yoğun yağış sonrası risklerin arttığına dikkat çekerek, vatandaşların benzer durumlarda vakit kaybetmeden yetkililere bilgi vermesi gerektiğini belirtti.