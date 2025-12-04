Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in en yoğun ve riskli yapı stokuna sahip ilçelerinden Karabağlar’da kentsel dönüşüm sürecinin sembolü olması beklenen “Karabağlar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi”nin bulunduğu binanın mevcut durumu, kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu. Osman Aksüner Mahallesi’nde bulunan ve henüz 18 Kasım’da açılan ofis, geçtiğimiz günlerde Karabağlar Meclis gündemine de gelerek tartışmaların odağına oturmuştu. Ofisin bulunduğu binadaki cephe dökülmeleri, eskiyen dış yüzey, bakımsızlık görüntüsü, kentsel dönüşümün vitrini olması gereken bir yapıyla taban tabana zıt görüntüsü bir kez daha eleştirilere neden oldu.

AK Partili Eroğlu’ndan çarpıcı ‘holding’ çıkışı: Kanunen yasak…

Bir yanda depreme dayanıklı, sağlıklı ve planlı yaşam alanları vaadiyle yürütülen kentsel dönüşüm projeleri, diğer yanda bu sürecin koordinasyonunun yapıldığı ofisin görüntüsü akıllarda soru işareti yarattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ve Karabağlar Belediye Meclisi’nin AK Partili üyesi Fırat Eroğlu, “Oraya ofis açmaları kanunen yasak. Ellerinde bir yetki olur. Bakanlık normalde o alanı rezerv alanı ilan eder, yetki verir. Ancak burada öyle bir durum söz konusu değil. Kendi kendilerine bir holding ile anlaşıp vatandaşın malını vermek istiyorlar. Ciddi anlamda usulsüz bir işleyiş var. Bu olayın iç yüzünü çok yakında elimdeki donelerle birlikte yakında açıklayacağım. O zaman olayın iç yüzünü herkes çok net görecek” ifadelerini kullandı.

Maliklere ve adli mercilere çağrı yaptı!

Karabağlar Belediyesi’nin söz konusu alanla ilgili yaklaşık 1 buçuk senedir ‘Sampaş Holding’ ile görüştüklerini ileri süren AK Partili Meclis üyesi Eroğlu, konunun geçtiğimiz meclis toplantılarında da gündeme geldiğini hatırlattı. Eroğlu, “Bu görüşmelerle birlikte tamamen yetkisi olmayan bir yeri pazarladır. Holding sayfalarından paylaşımlarla sanki onlarınmış gibi bir sistem yürütüyor. Bu bizim Karabağlar’daki idari işleyiş anlamında ilk kez gördüğümüz bir uygulama değil; bu usulsüzlükleri sık sık yaşıyoruz. Daha önce de kurulmamış bir şirkete ihale verildiği kamuoyuna yansımıştı. Bunu da düşündüğümüzde belediyenin hak sahibi olmadığı bir yeri holdinge peşkeş çekmeleri de onlara yakışan bir uygulama. Bunun sorumluları konuda Karabağlar halkına ve maliklere hesap verecektir. Burada hem malikler hem de bu olayla ilgili adli mercilerin harekete geçmeleri iyi olacaktır” diye konuştu.