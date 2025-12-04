Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Çeşme–Dalyan yolu üzerinde gerçekleşmişti. Edinilen bilgilere göre, Samet Kilci yönetimindeki plakasız motosiklet, Hakan Karalıoğlu’nun kullandığı 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yolcusu metrelerce savrulmuştu.

Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Motosiklet sürücüsü Samet Kilci, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın şiddeti nedeniyle Kilci’nin ağır yaralandığı ve kurtarılamadığı belirtilmişti.

Ağır yaralı yolcu hastanede kurtarılamadı

Motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa Dalgıç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabalarına rağmen Dalgıç da yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri hem araçlarda hem de yol üzerinde inceleme yaptı. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma sürüyor.