İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı dönemi öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte içki ve etil alkol kaçakçılığına karşı yürüttüğü titiz çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kritik bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olduğu belirtilen yüklü miktarda etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

KOM ekipleri depoya baskın düzenledi

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda hareket eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin yoğunlaştığına dair elde edilen istihbaratları değerlendirdi. Bu istihbaratlar neticesinde, Karşıyaka sınırları içerisindeki belirlenen bir depoya baskın yapıldı.

2 bin 850 litre etil alkol ve aroma kiti ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin depoda gerçekleştirdiği detaylı arama ve incelemeler sonucunda, yasa dışı yollarla piyasaya sürülmek istenen 2 bin 850 litre hacminde etil alkol bulundu. Etil alkolün yanı sıra, bu alkolü sahte içkiye dönüştürmek amacıyla kullanılan 168 adet farklı aroma kiti de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı. Ele geçirilen bu kaçak malzemelerin, yılbaşı kutlamaları öncesinde yüksek kazanç elde etmek amacıyla piyasaya sürülmeye hazırlandığı tahmin ediliyor.

Bir şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında yasal işlemler derhal başlatıldı. Şüpheli, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli mercilere sevk edildi. Yetkililer, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.