Son Mühür / Osman Günden - Karabağlar Belediyesi, mülkiyetinde bulunan taşınmazın kiraya verilmesi için ihaleye çıkıyor. 8 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Bahçelievler Mahallesi’ndeki işyeri alanı 5 yıllığına kapalı teklif usulüyle kiralanacak.

İhale detayları açıklandı

İhale konusu taşınmaz, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 505 Sokak’ta yer alıyor. Toplam 2.254 metrekare büyüklüğündeki alanın işyeri olarak kullanılmak üzere kiraya verileceği belirtildi. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi kapsamında “kapalı teklif usulü” ile gerçekleştirilecek.

Kira bedeli ve şartlar dikkat çekiyor

İlana göre, taşınmaz için belirlenen ilk yıl aylık kira bedeli 2 milyon 250 bin TL, yıllık kira bedeli ise 27 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca, yıllık cironun kira bedelini aşması durumunda, aşan kısım üzerinden yüzde 3 oranında ek kira bedeli alınacağı bildirildi. Geçici teminat bedeli 810 bin TL olarak belirlenirken, ihale şartnamesi 3 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

İhale tarihi ve yeri

İhale, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan encümen toplantı odasında yapılacak. Teklifler ise aynı gün saat 10.00’a kadar belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecek. İsteklilerin tekliflerini iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderebileceği belirtildi.

Katılım şartları belirlendi

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden, kimlik belgeleri, ikametgâh, imza sirküleri, ticaret sicil kayıtları ve geçici teminat belgesi gibi çeşitli evraklar talep ediliyor. Ayrıca, isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olmadıklarına dair taahhütname sunmaları gerekiyor.

Şartname belediyede görülebilecek

İhale dokümanının Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda mesai saatleri içerisinde incelenebileceği, ancak ihaleye katılacakların şartnameyi satın almalarının zorunlu olduğu bildirildi. Yetkililer, ihaleye katılan tüm isteklilerin ilan ve şartnamede yer alan hükümleri kabul etmiş sayılacağını vurguladı.