İzmir’in Karabağlar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandıkları depoda yakalandı.

İhbar üzerine düğmeye basıldı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki firarinin ilçede kayıt dışı bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipleri ve çarşı-mahalle bekçileri koordineli şekilde operasyon düzenledi.

Cezaları dikkat çekti

Operasyonda yakalanan şüphelilerden Ş.S.’nin (33), yapılan UYAP sorgusunda “cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Diğer şüpheli U.B.’nin (29) ise “hırsızlık”, “ruhsatsız silah bulundurma” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Depoda saklandıkları ortaya çıktı

Polis ekiplerinin düzenlediği baskında iki firari hükümlü saklandıkları depoda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bir süredir burada gizlendikleri değerlendiriliyor.

Cezaevine teslim edildiler

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki hükümlü, adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.

Denetimler sürüyor

Yetkililer, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, benzer operasyonların süreceğini vurguladı.