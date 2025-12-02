Son Mühür/ Beste Temel - Karabağlar Belediyesi, ilçede temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çöp konteynerlerini yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından montajları yapılan yeni plastik ve metal konteynerler, planlama doğrultusunda mahallelere dağıtılıyor. Kalan konteynerlerin de peyderpey teslim edileceği bildirildi.

58 mahallede kapsamlı yenileme

Belediye, mayıs ayından bu yana 58 mahallede konteyner yenileme ve dağıtım çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda 420 adet 770 litrelik metal konteyner ile 215 adet 1100 litrelik plastik konteyner mahallelere ulaştırıldı. Dağıtım programı kapsamında 135 plastik konteynerin daha en kısa sürede sokaklara yerleştirilmesi planlandı.

Mahallelerin ihtiyacına göre dağıtım

Mahallelerin fiziki yapısı ve kullanım koşulları dikkate alınarak 46 mahallede metal konteyner tercih edildi. Soba ve benzeri ısıtma araçlarının kullanılmadığı 12 mahallede ise plastik konteynerler dağıtıldı. Eski ve yıpranan plastik konteynerlerin bulunduğu bölgelerde mevcut konteynerler toplanarak yerlerine daha dayanıklı ve daha büyük hacimli modeller yerleştirildi.

Başkan Kınay: “Hedefimiz daha temiz bir Karabağlar”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, temizlik hizmetlerinin kent yaşamının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Uzun süredir kullanılan, yıpranan ve kapasitesi yetersiz kalan konteynerlerin yenilendiğini belirten Kınay, mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlı ve eşit bir dağıtım yaptıklarını ifade etti.

Kınay, amaçlarının Karabağlar’ın tüm sokaklarında daha temiz, daha sağlıklı ve daha düzenli bir çevre oluşturmak olduğunu vurguladı.