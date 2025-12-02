İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın değerli solist sanatçısı, piyanist Yeşim Gökalp, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki Gökalp'in, Bağla Bankevler Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Sanatçının beklenmedik vefatı, müzik ve sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

Öğrenci velisinin ihbarıyla ortaya çıktı

Acı haber, Gökalp'ten bir süredir haber alamayan bir öğrenci velisinin durumu site görevlisine bildirmesiyle ortaya çıktı. Velinin ihbarı üzerine site görevlisi ile birlikte eve girenler, piyanist Yeşim Gökalp'i hareketsiz bir halde buldu. Derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı inceleme sonucunda Gökalp'in hayatını kaybettiği resmen teyit edildi. Sanatçının cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla ilk incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kardeşi Demet Gökalp: "Çok üzgünüm"

Yeşim Gökalp'in vefat haberini alan ve Ankara'da ikamet eden kardeşi, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, Bodrum'a gelerek otopsi işlemlerini yakından takip etti. Yaşadığı derin üzüntüyü dile getiren Demet Gökalp, "Çok üzgünüm. Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yaptığı ihbar neticesinde maalesef ölü olarak bulundu. Evde televizyon açık kalmış," bilgisini paylaştı.

Cenaze detaylarını da paylaşan Demet Gökalp, ablasının vasiyeti üzerine yarın Ankara'da toprağa verileceğini belirtti. Yeşim Gökalp'in naaşı, ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka'da annelerinin yanına defnedilecek. Demet Gökalp, "Hepimizin başı sağ olsun," diyerek sözlerini noktaladı.