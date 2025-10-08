Son Mühür/ Osman Günden - Karabağlar’da dayanışma kültürünün güçlü bir örneği daha hayata geçirildi. Karabağlar Belediyesi, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası ile iş birliği yaparak ilçedeki odaya bağlı 11 fırının katkısıyla “Askıda Ekmek Projesi”ni başlattı.

Proje kapsamında, Karabağlar Belediyesi’nden sosyal yardım alan vatandaşlara, hanedeki kişi sayısı kadar her gün ücretsiz ekmek temin edilecek. Böylece hem dar gelirli ailelere destek sağlandı hem de Karabağlar’da dayanışma kültürü yeniden canlandı.

Projeye iki başkan birlikte start verdi

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, projenin başlangıcını ilçedeki fırınları ziyaret ederek yaptı. Kınay ve Sırtı, fırınların camlarına “Karabağlar Dayanışması” yazılı afişleri birlikte astı.

“Dayanışmanın en güzel örneğini veriyoruz”

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, projeye destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Karabağlar bölgesinde dar gelirli vatandaşlarımıza belediyemizle birlikte ücretsiz ekmek temin ediyoruz. Bu dayanışmanın en güzel hali. Bizi bu anlamlı projeye dahil ettiği için Helil Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“Birlikte büyüyoruz, paylaştıkça güçleniyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, dayanışmanın Karabağlar kültürünün temel bir değeri olduğunu vurguladı:

“Bugün çok anlamlı bir projeyi başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımızla, komşularımızla dayanışmayı büyütüyoruz. Fırıncılar Odamızla birlikte ‘Askıda Ekmek Var’ projemizi hayata geçirdik. Belediyemizden sosyal yardım alan yaklaşık 500 kişiye, odamıza kayıtlı 11 fırında her gün askıda ekmek ulaştırıyoruz. Dayanışmayı büyütüyor, birlikte güçleniyoruz. Karabağlar’da dayanışma var. Bu projeye herkesin el vermesini bekliyoruz. Birlikte büyüyelim, paylaştıkça güçlenelim.”

Fırıncılardan teşekkür

Projeye destek veren fırıncılar, uygulamanın hem insani hem toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek Başkan Helil Kınay’a teşekkür etti. Başkan Kınay da dayanışmanın bereket getirdiğini belirterek, “Her askıda ekmek, iyiliğin ve paylaşmanın simgesi olacak.” ifadelerini kullandı.