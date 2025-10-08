Son Mühür/ Merve Turan - 2023 yılında İzmir Bilimpark’ta Oltan Dere ve Gizem Argunşah tarafından kurulan Skymod Teknoloji, üretken yapay zekâ alanında geliştirdiği yerli çözümlerle kurumsal dünyada fark yarattı.

Şirket, Türkiye pazarına özel olarak optimize ettiği büyük dil modeli Goat ve amiral gemisi platformu SkyStudio ile şirketlerin yapay zekâ destekli dijital dönüşümünü hızlandırdı. Kurumların kendi verileriyle doğal dilde etkileşime girebildiği chat modülleri, üretken asistanlar ve yapay zekâ ajanları sayesinde operasyonel süreçlerde verimlilik sağlandı.

ERP ve CRM gibi sistemlerle entegre çalışan SkyStudio platformu, işletmelerin doküman, görsel ve veri analizlerini akıllı biçimde otomatize etmesine olanak tanıdı. Otomotiv, perakende, üretim ve teknoloji gibi farklı sektörlerde 30’dan fazla kurumsal müşteriye hizmet veren Skymod, veri güvenliği ve özelleştirme kapasitesiyle uluslararası rakiplerinden ayrıştı.

EGİAD Melekleri’nden stratejik destek

EGİAD Melekleri’nin 100 bin dolarlık yatırımı, Skymod’un Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmesine, SkyStudio platformunu geliştirmesine ve yurt dışı açılımını hızlandırmasına katkı sağlayacak.

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, yatırımın stratejik önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“Yüksek teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere erken aşamada destek vermek önceliklerimiz arasında. Skymod’un vizyonu, küresel ölçekte rekabet edebilecek bir yapay zekâ markası yaratmak. Bu yatırım, İzmir’den dünyaya uzanacak güçlü bir hikâyenin başlangıcıdır.”

“Global pazarda büyümeye odaklandık”

Skymod Teknoloji Kurucu Ortağı ve CEO’su Oltan Dere, yatırımın şirketin vizyonuna olan güveni pekiştirdiğini belirtti:

“Bu yatırım, geliştirdiğimiz yerli ve güvenli yapay zekâ teknolojilerine duyulan inancın bir göstergesidir. Türkiye’de sektörel ihtiyaçlara özel çözümler üretme misyonumuzu sürdürürken, global pazarlarda büyümemizi hızlandıracağız. SkyStudio platformumuzu yeni yeteneklerle zenginleştirerek pazar liderliğine ulaşmayı hedefliyoruz.”

Şirketin diğer kurucu ortağı Gizem Argunşah ise yatırımın kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu ifade etti:

“EGİAD Melekleri’nin desteği sadece finansal değil, aynı zamanda stratejik bir ortaklık anlamına geliyor. SkyStudio’yu daha da geliştirip yapay zekâ çözümlerimizi farklı sektörlere yayarak Türkiye’den çıkan bir teknoloji lideri olma yolunda ilerleyeceğiz.”

Bölgesel ekosisteme katkı

EGİAD Melekleri, yalnızca finansal destekle değil, girişimcilere sunduğu mentorluk, stratejik yönlendirme ve iş ağı olanaklarıyla da öne çıktı. Skymod yatırımı, bu yaklaşımın başarılı bir örneği olarak Ege Bölgesi’nin teknoloji ve inovasyon ekosistemini güçlendiren önemli bir gelişme niteliği taşıdı.