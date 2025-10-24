Son Mühür/ Merve Turan - Karabağlar Belediyesi şirketi KARBEL A.Ş. bünyesinde çalışan 919 işçiye kişi başı 81 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası ile yapılan üç yıllık anlaşma, belediyeler arasında en yüksek promosyonlardan biri olarak dikkat çekti.

919 işçiye kişi başı 81 bin TL ödenecek

Karabağlar Belediyesi iştiraki KARBEL A.Ş. çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesi tamamlandı. Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında 919 işçiye kişi başı 81 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren üç yıllık sözleşme uyarınca, ödemelerin işçilerin hesaplarına bir ay içinde yatırılması planlanıyor.

En yüksek promosyonlardan biri

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Ziraat Bankası Karabağlar Şube Müdürü Gökhan İskeçeli arasında imzalanan maaş sözleşmesiyle belediyeler arasında en yüksek promosyon rakamlarından biri elde edildi.

İmza törenine Ziraat Bankası Bölge Satış Müdürü Serkan Alptekin, Müşteri İlişkileri Yetkilisi Funda Toplu ve KARBEL A.Ş. yöneticileri de katıldı.

Kınay: “İşçilerimizin alın terine sahip çıkıyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye çalışanlarının emeğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımızın haklarını korumaya ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz.

Toplu iş sözleşmesinde olduğu gibi, bu promosyon ihalesinde de işçilerimizin en yüksek oranı alması için titizlikle çalıştık. Tüm işçilerimize hayırlı olsun” dedi.

“Emeğe değer veren belediyecilik anlayışı”

Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak emeğe ve dayanışmaya önem veren bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı: “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın, emekçilerimizin ve işçilerimizin her zaman yanında olacağız.”