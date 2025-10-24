Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı’nın Mansuroğlu Mahallesi’nde ruhsata aykırı şekilde yapıldığı iddia edilen bir inşaatla ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Söz konusu inşaat için hazırlanan plan düzeltme önerisi, Bayraklı Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda yeniden gündeme gelmişti. Ancak İmar ve Hukuk komisyonlarının oy birliğiyle verdiği “ret” kararı, meclis tarafından da onaylanarak kesinleşmişti.

ÇÖZÜMÜ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİYDİ

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, meclis oturumunda yaptığı açıklamada, inşaatta tespit edilen aykırılıklar nedeniyle idari para cezası uygulandığını belirtti ve “Yaklaşık 30 milyon TL tutarında bir ceza kesildi ve şu anda Encümen’de işlemde. Tek resmi çözüm imar planı değişikliği olurdu, ancak meclisin kararı ret yönünde. Ben de bu karara uymak zorundayım” demişti.

BEKLETİLEN ENCÜMEN KARARI BELLİ OLDU

Son olarak, Encümen’de bekletilen dosya yeniden görüşüldü ve yapılan toplantıda ruhsata aykırı inşaat için 28 milyon TL tutarında para cezası kesilmesine karar verildiği öğrenildi.