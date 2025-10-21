Son Mühür/ Emine Kulak- Karabağlar Belediyesi’nde son haftalarda yaşanan atama trafiği, belediye kulislerini adeta karıştırdı. Bürokratik istikrarı bir türlü sağlayamadığı yönünde eleştirilerin hedefinde olan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, son görevlendirmeleriyle yeniden gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, önceki dönem Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu zamanından bu yana İşletme ve İştirakler Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Vatansever, geçtiğimiz ay görevden alınmıştı. Ancak bu görevden alma uzun sürmedi; Vatansever’in şimdi de Afet İşleri Müdürlüğü görevine getirildiği öğrenildi.

AFET'TEN İNSAN KAYNAKLARINA SÜRPRİZ GEÇİŞ

Kulislerde şaşkınlıkla karşılanan bu değişikliğin ardından, mevcut Afet İşleri Müdürü Hakan Avşar ise İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü görevine kaydırıldı. Peş peşe yapılan bu atamalar, belediye bürokrasisinde “koltuk değişimi” yorumlarına neden oldu.