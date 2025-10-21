İzmir’in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi’nde, henüz belirlenemeyen bir anlaşmazlık nedeniyle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı bir kavgaya dönüştü. Yaşanan gerginlik, bölge sakinlerini endişelendirirken, olay sonucunda bir kişi yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu bir yaralı

Çay Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen hadisede, başlangıçta sözlü sataşma şeklinde başlayan gerilim, tarafların fiziksel kavgaya tutuşmasıyla tırmandı. Çatışmanın büyümesi üzerine, olayda pompalı bir tüfek kullanıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İ.B. (36) isimli şahıs yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı en yakın hastaneye sevk etti. İ.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mahallede yaşanan bu şiddet olayı, güvenlik güçlerinin hızla bölgeye gelmesiyle kontrol altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak delil toplama çalışması yürüttü.

Polisten hızlı müdahale: Dört kişi yakalandı

Emniyet güçleri, olaya karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik vakit kaybetmeden operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında, olayın failleri olduğu iddia edilen H.A. (20), U.A. (19) ve A.Ç. (42) isimli üç kişi derhal yakalanarak gözaltına alındı. Pompalı tüfekle yaralanan ve hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen İ.B. de olaya karıştığı gerekçesiyle diğer şüphelilerle birlikte gözaltına alındı. Toplamda dört şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet birimlerine götürüldü.

Olayın çıkış nedeni ve kavganın niteliği hakkında detaylı incelemeler sürdürülürken, polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.