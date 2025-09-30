Son Mühür/ Begüm Mol - Karabağlar’ın önemli projelerinden biri olan Yeşilyurt Pazaryeri’nin yapımı aralıksız devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi’nde 4400 metrekare arsa üzerine kurulan proje, 2 katlı olarak planlandı. Toplam 8800 metrekarelik inşaat alanına sahip pazaryerinde alt katta 90 araçlık kapalı otopark, üst katta ise modern pazar tezgâhları yer alacak. Ayrıca 70 araçlık açık otopark da projeye dahil edildi.

Çalışmalar teknik aşamada

Ekiplerin haftanın altı günü sürdürdüğü yoğun çalışmalar kapsamında temel izolasyon ve radye temel imalatları tamamlandı. Temel üstü dolgu işlemleri bitirilirken, grobeton uygulamaları devam ediyor. Bodrum katta kolon ve perde demir imalatına başlanırken, kullanılan demirler tekniğine uygun biçimde temizlenip testlerden geçirildi. Test sonuçlarında demirlerde herhangi bir hasara rastlanmadı. Bodrum katta kalıp imalatları sürerken, önümüzdeki hafta bir bölüm kolon ve perde imalatının tamamlanması hedefleniyor.

“Asılsız iddialara itibar etmeyin”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, projenin kamu yatırımı niteliğinde olduğunu vurgulayarak, “Yeşilyurt Pazaryeri’ni otopark ve kapalı pazar alanı olarak planladık. 2025 Haziran’da tamamlanması öngörülüyordu, ancak ihale süreçleri, yapım aşamasındaki aksaklıklar ve ekonomik gerekçeler nedeniyle süre 2026 Haziran’a uzadı. ‘Pazaryeri durduruldu’, ‘AVM’ye satıldı’ gibi iddiaların hiçbirinin gerçeği yok. Ödemeler düzenli yapılıyor ve inşaat kesintisiz ilerliyor” dedi.

Başkan Kınay, bölgedeki sıkıntıların farkında olduklarını belirterek inşaatın tamamlanmasıyla hem normalleşmenin sağlanacağını hem de pazar ve otopark ihtiyacının giderileceğini ifade etti.