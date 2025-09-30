Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Göztepe, 7. haftalar itibarıyla geçen sezona benzer hatta daha sağlam bir tablo ortaya koydu. Eyüpspor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanla 4. sırada yer aldı.

Geçen sezonun ilk 7 haftası

Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde geçtiğimiz sezon ilk 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan toplamıştı.

İzmir ekibi o dönemde Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor’u mağlup ederken, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor’la berabere kalmış, Samsunspor’a ise deplasmanda kaybetmişti. Bu tablo sarı-kırmızılılara ligde 6. sırayı getirmişti.

Bu sezon daha az gol yedi

Yeni sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe, ilk 7 maçında yine 3 galibiyet elde etti. Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük deplasmanlarının yanı sıra Beşiktaş karşılaşmasını da kazanan İzmir temsilcisi, Fenerbahçe, Konyaspor, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Gol istatistiklerinde ise belirgin bir iyileşme göze çarpıyor. Geçen sezon 7 haftada 14 gol atan ve 9 gol yiyen sarı-kırmızılılar, bu sezon 10 gol atarken sadece 2 gol yedi. Defans hattındaki bu sağlam duruş, Göztepe’yi zirve yarışında avantajlı konuma taşıdı.

Başakşehir maçı kritik öneme sahip

Göztepe, Süper Lig’de 8. hafta mücadelesinde sahasında Başakşehir’i ağırlayacak. Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşma, sarı-kırmızılıların üst sıralardaki yerini sağlamlaştırma adına büyük önem taşıyor. İzmir ekibi, taraftarının desteğiyle çıkacağı bu zorlu mücadelede namağlup serisini sürdürmek istiyor.