Son Mühür- İstanbul Ümraniye’de yaşanan genç futbolcu cinayetiyle ilgili gelişmeler netleşti. Olayla bağlantılı olarak aralarında şarkıcı ve türkücülerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi ve bazıları tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul’un Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak’ta 19 Mart’ta meydana gelen olayda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, aldığı kurşun darbeleri sonucu ağır yaralandı. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi. Bu süreçte Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen Kubilay Kundakçı’dan destek talep etti.

Kundakçı ve Canbay’ın bulunduğu grup, Kalaycıoğlu’nun stüdyosunun önüne gittiği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Araç içindeyken açılan ateş sonucunda genç futbolcu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R. (52), H.C.A. (25), M.K. (59), E.T. (63), A.Ö. (46), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ve Zuhal Kalaycıoğlu (50) gözaltına alındı. Operasyon kapsamında olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

İncelemelerde, hayatını kaybeden Kundakçı’nın park halindeki aracında oturduğu sırada iki farklı araçtan inen şüphelilerin ateş açtığı tespit edildi.

Gözaltına alınan diğer şüpheliler arasında türkücü İzzet Yıldızhan ve iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da bulunuyordu. Toplam 10 kişi, Gayrettepe Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K. ve E.T., sulh ceza hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?”

Tutuklama kararı sonrası şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun büyük bir şok yaşadığı öğrenildi. Emrullah Erdinç'in iddiasına göre gözyaşlarını tutamayan Kalaycıoğlu, avukatına ve çevresindekilere, “Ben şimdi cezaevine mi gireceğim?” sözlerini sarf etti. Tutuklanan Kalaycıoğlu, Silivri’deki Marmara Kadın Tutuk Cezaevine gönderildi.