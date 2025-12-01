Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i ağırladı. Görüşmelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakereler, güvenlik garantileri ve ABD’nin arabuluculuk girişimleri masaya yatırıldı.

Paris’te yüz yüze görüşme: Odak barış ve güvenlik garantileri

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’i Elysee Sarayı’nda kabul etti. İkili görüşmede savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar ve Ukrayna’nın uzun vadeli güvenlik garantileri ele alındı.

Zelenskiy, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, odak noktasının barış müzakereleri olduğunu belirterek, “Bugün özellikle çatışmayı durdurmaya ilişkin güvenlik unsurlarına ve olası çözüm yollarına odaklandık” dedi.

ABD ve İngiltere ile koordinasyon: Kritik telefon trafiği

Görüşmenin ardından Macron ve Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile ortak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dün Florida’da Ukrayna ve ABD heyetleri arasında yapılan temasların sonuçları bu görüşmede değerlendirildi.

Zelenskiy, telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında:

“Bu önemli bir bilgilendirmeydi. Ayrıntıları yüz yüze daha kapsamlı şekilde ele alma konusunda mutabık kaldık.” ifadelerini kullandı.

Umerov ise iki tarafın “önemli ilerleme kaydettiğini ancak kritik başlıklarda daha fazla çalışmanın gerektiğini” söyledi.

Avrupa’nın öncelikli gündemi: Ukrayna barışı

Macron ve Zelenskiy, ayrıca Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve Norveç liderleriyle; AB ve NATO’nun üst düzey yetkilileriyle de telefon diplomasisi yürüttü.

Bu temaslarda savaşın gidişatı, Avrupa’nın güvenlik mimarisi ve ABD’nin barış sürecine dâhil olma şekli ele alındı.

Macron: “Toprak konusunda söz sahibi yalnızca Ukrayna’dır”

Elysee Sarayı’ndaki ortak basın toplantısında Macron, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılmasına yönelik girişimlerin tarihi bir dönüm noktası oluşturabileceğini söyledi.

ABD’nin barış sürecine yönelik arabuluculuk teklifini değerlendiren Macron, şu vurguyu yaptı:

“Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf, uluslararası tanınırlığı olan egemen devlet Ukrayna’dır.”

Macron ayrıca, ABD’nin güvenlik garantileri sürecine nasıl dahil olacağının önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti ve “Ukrayna ile barış planı ancak Avrupalı ortaklar masadayken nihai hale gelebilir” dedi.

Fransa lideri, Rusya’nın saldırılarını hatırlatarak,

“Biz barışı konuşurken Rusya öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Zelenskiy: “Toprak konusu hâlâ en zor başlık”

Zelenskiy, barış planının revize edilmiş hâliyle daha olumlu bir içerik sunduğunu ancak toprak konusunun en zor müzakere maddesi olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ukrayna lideri, ABD müzakere ekibinin görüşlerini kendileriyle paylaştığını ve bu görüşlerin Rusya’ya iletileceğini söyledi:

“Süreç tamamlanmış değil. Size açıkça söyleyeyim; toprak meselesi halen en zor mesele.”

Zelenskiy’den Fransa’ya 10’uncu ziyaret

Zelenskiy’in Paris ziyareti, Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalin ardından Fransa’ya yaptığı 10’uncu ziyaret oldu.

Liderler en son 17 Kasım’da bir araya gelmiş ve Ukrayna Hava Kuvvetleri için 100 adet Rafale savaş uçağını da içeren büyük çaplı bir savunma anlaşmasına imza atmıştı.