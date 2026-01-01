Türkiye’nin en hayati ulaşım ve ticaret koridorlarından biri olan Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar ve buzlanma, İstanbul–Ankara hattında zincirleme bir ulaşım krizine yol açtı.

Kar yağışının zemini cam gibi kayganlaştırdığı saatlerde, ağır tonajlı araçların makaslamasıyla başlayan süreç, hem otoyolu hem de alternatif güzergahları devre dışı bıraktı.

Yaşananlar, kış şartlarında karayolu altyapısının ve tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Otoyolda ilk tıkanma

Kriz, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde başladı. Kar yağışıyla birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır, yolu enlemesine kapatarak makasladı.

Olayın ardından Karayolları ve jandarma ekipleri alarma geçti. Güvenlik gerekçesiyle otoyolun İstanbul yönü, Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasında tamamen ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak D-100 kara yolu’na yönlendirildi.

Tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı ancak sorun ortadan kalkmadı; sadece güzergah değiştirdi.

Alternatif yol da çöktü

Otoyoldaki yoğunluğun D-100’e aktarılmasından kısa süre sonra, bu kez D-100’ün Bolu Dağı kesiminde benzer bir tablo yaşandı.

Polisevi mevkisinde buzlanma nedeniyle makaslayan başka bir tır, İstanbul yönünde trafiği tamamen durdurdu.

Sürücülerin bir rotadan diğerine yönlendirildiği bu karmaşada, trafik ekipleri Elmalık mevkisinde kontrol noktası oluşturdu.

Araçlar, Abant Kavşağı üzerinden yeniden Anadolu Otoyolu’na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kapanan D-100 hattını açmak için tuzlama ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ankara yönünde de kısıtlama: Tırlara zorunlu mola

Yoğun kar yağışı yalnızca İstanbul yönünü değil, Ankara istikametini de etkiledi. Yetkililer, güvenlik riskini azaltmak amacıyla otoyolun Ankara yönünde ağır tonajlı araçların geçişine kısıtlama getirdi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinde konuşlanan ekipler, tır ve kamyonların Bolu Dağı’na tırmanışına izin vermedi.

Lojistik yük taşıyan araçlar, yol koşulları normale dönene kadar bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Bu uygulama, özellikle zamanla yarışan sevkiyatlar açısından ciddi gecikmelerin habercisi oldu.

Gecikmeler kapıda

Bolu Dağı geçişinde yaşanan bu çok katmanlı kriz, İstanbul–Ankara hattının sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin ana damarlarından biri olduğunu yeniden hatırlattı.

Uzayan bekleme süreleri ve güzergah değişiklikleri, lojistik planlamalarda aksamalara neden olurken, kış koşullarına karşı alınacak önlemlerin önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının aralıklarla süreceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları, özellikle ağır tonajlı araçların zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.