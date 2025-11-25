Son Mühür / Merve Turan- Hasan Çölmekçi Endonezya’ya bağlı Bali’nin, 17 bin adadan oluşan geniş bir coğrafyanın parçası olduğunu belirtti. Çölmekçi, Bali’nin 6–7 milyon civarında turist ağırlayan bir destinasyon olduğunu ifade etti. Coğrafi büyüklüğü açısından bakıldığında Endonezya’nın kara parçası olarak dünyanın dördüncü büyük ülkesi arasında yer aldığını hatırlattı.

Bali’de dört mevsimin yaşanmadığını söyleyen Kaplan, yağmur dönemlerinde sıcaklığın düşmesine rağmen adada kış olmadığını kaydetti.

“Bali, pisliği ile İzmir'e çok beziyor”

Çölmekçi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği’nin eski başkanı Yakup Demir’in Bali’de 3 dönümlük bir arsa aldığını ve bölgede çok sayıda Türk yatırımcıyı gördüğünü belirtti. Ardından Kaplan sözlerine şunları ekledi: ‘Hijyen yok, insanlar oradaki kaosa geliyor. Japon veya bir çok turist kendi ülkesindeki düzenden sıyrılıyor.’

Turistlerin kendi ülkelerinde kurallara bağlı bir yaşam sürdüğünü, Bali’ye geldiklerinde ise düzensiz bir düzenle karşılaştıklarını söyleyen Çölmekçi adadaki tapınak yoğunluğu nedeniyle yolların genişletilemediğini ifade etti.

Bali’nin dinamiklerinin İzmir’e benzediğini söyleyen Çölmekçi, “Yeni yerleşim yerlerinde planlama yok. Yolları, çöpleri ve alt yapının olmadığını görünce İzmir’e çok benzettim. Kardeş şehir olması gerek dedim. Bali ucuz olduğundan dolayı turist çekiyor. Yemekleri bize uymuyor. Yeni yeni Türk mutfakları açılmış. Burası İzmir’le yarışıyor dedim. İzmir’le kardeş şehir olabilecek bir yer. ” dedi.

Türk yatırımcıların ilgisi artıyor

Çölmekçi, Bali’de yaşam giderlerinin ve iş gücünün oldukça düşük olduğunu, yan adalarda ise halkın ağırlıklı olarak tarım ve baharatlı yemek üretimiyle geçindiğini anlattı. Yakup Demir’in bu alanda öncü olduğuna dikkat çeken Kaplan, özellikle Avustralya’da yaşayan Türklerin Bali’de yatırımlara yöneldiğini ve bunun bölge için önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi.

“6 milyon nüfuslu adada Türk konsolosluğu yok”

Çölmekçi, Bali’ye yoğun Türk ilgisine rağmen bölgede bir Türk konsolosluğunun bulunmadığını vurguladı. Bu nedenle Türk vatandaşlarının karşılaştığı ihtiyaçların karşılanması ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi için bir dernek kurulacağını belirtti. Baliye gelen insanlar ve yatırımcılar açısından çok önemli. Eğer ki birinin başına bir şey gelirse 6 saat yol gitmesi gerek.’ dedi