İzmir’in ana içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda su seviyesi kritik eşiklerin altına indi. Uzun süredir etkisini artıran kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 1’e kadar gerilerken, kentin diğer barajlarında da durum iç açıcı değil.

Tarihin en düşük seviyelerinde

İZSU verilerine göre Balçova, Alaçatı Kutlu Aktaş ve Gördes barajlarında aktif olarak kullanılabilecek su kalmadı. Ürkmez Barajı’ndaki seviyenin yüzde 4,1’e düştüğü, Güzelhisar Barajı’nda ise doluluk oranının yüzde 46,4 seviyesinde seyrettiği bildirildi. Mevcut tablo, İzmir’in içme suyu rezervlerinin tarihinin en düşük seviyelerinden birine gerilediğini ortaya koyuyor. Suyun tükenme noktasına gelmesiyle birlikte kent genelinde 6 Ağustos’tan bu yana planlı ve dönüşümlü kesintiler uygulanmasına rağmen, barajlardaki azalma durdurulamadı. Yağışlı sezon başlamadan mevcut rezervlerin daha dikkatli kullanılabilmesi için kısıtlamaların sürdürüldüğü belirtildi.

Yeniden sisteme dahil edildi

İZSU Genel Müdürlüğü ise krizi aşmak için alternatif kaynaklara yöneldi. Farklı bölgelerdeki yer altı su kuyuları devreye alınırken, yaklaşık 20 yıldır aktif kullanılmayan Aliağa’daki Güzelhisar Barajı’nın isale hattı yenilenerek yeniden sisteme dahil edildi. Bu sayede, İzmir’in içme suyu ihtiyacının bir bölümü söz konusu baraj üzerinden karşılanmaya başlandı.