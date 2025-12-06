Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesindeki ödeme krizi nedeniyle sendikalar 8-12 Aralık tarihleri arasında yarım günlük iş bırakma ve bir dizi eylem kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Büyükşehri Belediye Başkanı Cemil Tugay bir gazeteye yaptığı açıklamada personel sayısı ve yüksek ücretler nedeniyle ciddi zorluk yaşadıklarını belirterek, “Paramız var da vermiyor değiliz. Bu ay gelirimiz 4.3 milyar lira. Vergi ve SGK ile birlikte giderim 5 milyar 800 milyon lira. Sadece personel giderlerinden 1.5 milyar lira açığımız var. Sendikacılar durumu bile bile bu eylemleri yapıyorlar. Sınırı aşan eyleme yönelirlerse İzmir halkına her şeyi rakam rakam anlatacağım” açıklamasında bulunmuştu.

GENEL- İŞ'TEN TUGAY'A YANIT

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın işçilerin maaşları ve eylemlerine ilişkin açıklamalarına yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Sendika, “Sorun hizmeti aksatan işçiler değil, maaşları eksik ve gecikmeli yatıran belediye yönetimidir” ifadelerini kullandı.

Sendika açıklamasında, Başkan Tugay’ın “Paramız var da vermiyor değiliz”, “Türkiye’nin en yüksek ücretini biz veriyoruz” ve “Sendikacılar agresif davranıyor” yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığı savunuldu. İZENERJİ bünyesinde çalışan dört yıllık üniversite mezunu bir işçinin bu ay aldığı net ücretin 35 bin 180 TL olduğu belirtilerek, bu rakamın İzmir’deki yaşam koşulları karşısında yetersiz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, İzmir’de kiraların 25 bin TL’yi aştığı, Türkiye’de yoksulluk sınırının 97 bin 159 TL olduğu ve bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 38 bin 752 TL seviyesinde bulunduğu hatırlatıldı. Sendika, bu koşullarda 35 bin TL civarında maaş alan bir işçinin insanca yaşamasının mümkün olmadığını vurguladı.

“Yan haklar küçümseniyor, geçim göz ardı ediliyor”

Sendika, belediye yönetiminin yan hakları küçümsediğini savunarak, mevcut ekonomik tabloda sosyal hakların maaşları “nefes alınabilir” hale getiren temel unsurlar olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, dört aydır sosyal hakların ödenmesinde sorun yaşandığı, buna rağmen maaşlara da müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

“Eylem sözleri baskı ve tehdit niteliği taşıyor”

Başkan Tugay’ın “Eylem alışkanlık oldu”, “Kendilerini hatırlatmak için yapıyorlar” ve “Hizmeti aksatırsanız gereğini yaparız” ifadelerine de tepki gösteren Genel-İş, bu sözlerin baskı ve tehdit anlamına geldiğini söyledi. Sendika, hak aramanın anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, bu dilin sosyal demokrat bir belediye başkanına yakışmadığını ifade etti.

Maaş krizinde 'çıplak maaş' tepkisi

Sendika açıklamasında, belediye bürokratlarıyla yapılan görüşmelerde maaşlarda sorun olmayacağı sözünün verildiği, ancak maaş ödemesinden bir gün önce yalnızca 'çıplak maaş' yatırılacağının bildirildiği aktarıldı. Sendika, bu durumun kendilerine önce basın yoluyla yansıdığını, ardından bürokratların telefonla bunu doğruladığını belirtti.

Tugay’a çağrı: Mağduriyetler giderilsin

Genel-İş İzmir Şubeleri, açıklamanın sonunda Başkan Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak, belediyede şirkete iade edilen işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve ücretlerle ilgili yaşanan sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını istedi. Sendika, “Bu eylemler agresiflik için değil, geçim sıkıntısı yaşayan binlerce emekçinin sorunlarını çözmek için yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.